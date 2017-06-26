banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Önce bayramlaşma sonra hayvanat bahçesi

Ramazan Bayramı tatilini çocuklarına ayıran aileler, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne akın etti.

Önce bayramlaşma sonra hayvanat bahçesi

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:49


- Bayramda çocuklarını mutlu etmek isteyen aileler, Darıca'daki hayvanat bahçesinin gişelerinde metrelerce kuyruk oluşturdu
- Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Aydın:
- "Bayramda İstanbul ve Kocaeli'de il dışına çıkmayan kişilerin yoğun ilgisini görüyoruz. Dün bayramın ilk günü olmasına rağmen 5 bin ziyaretçiyi ağırladık ve bunların bine yakını Orta Doğu turistiydi"
- "En yoğun bayramı yaşıyoruz. Yarın da bu yoğunluğu bekliyoruz. Bayram boyunca 20 bin ziyaretçi ağırlayacağımızı düşünüyorduk, görünene göre bunun da üzerine çıkacağız"

Bayram tatilinde çocuklarıyla güzel vakit geçirmek isteyen aileler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türlerini de bünyesinde barındırmasıyla "canlı gen bankası" olarak nitelendirilen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin yolunu tuttu.

Yoğun ilgi nedeniyle, 30 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen gişelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 286 türde 3 bin 600 hayvana ev sahipliği yaptıklarını, bu yönleriyle Türkiye'nin en çok türü barındıran hayvanat bahçesi olduklarını söyledi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 150'ye yakın canlıyı barındırdıkları dile getiren Aydın, ziyaretçilerin ancak belgesellerde görebilecekleri nadirlikte canlıları burada gözlemleyebildiklerini kaydetti.

- "Bayramlaşmadan sonra ilk adres hayvanat bahçesi oldu"

Aydın, konum olarak İstanbul ve Kocaeli'nin ortasında yer aldıkları için her iki ile de hitap ettiklerine dikkati çekerek, "Bayramda İstanbul ve Kocaeli'de il dışına çıkmayan kişilerin yoğun ilgisini görüyoruz. Dün bayramın ilk günü olmasına rağmen 5 bin ziyaretçiyi ağırladık ve bunların bine yakını Orta Doğu turistiydi. Bayramlaşmadan hemen sonra ilk adres hayvanat bahçesi oldu diyebiliriz." diye konuştu.

Yoğun ilginin bugün de katlanarak devam ettiğini ve en yoğun bayramı yaşadıklarını anlatan Aydın, "Yarın da bu yoğunluğu bekliyoruz. Bayram boyunca 20 bin ziyaretçi ağırlayacağımızı düşünüyorduk, görünene göre bunun da üzerine çıkacağız." dedi.

Aydın, özellikle çocukların çok eğlendiğini vurgulayarak, "Yeni gelen hayvanlar var. En son cüce su aygırı 'Mela' dünyaya geldi. Türkiye'de sadece bizde olan gergedan çiftimiz var. Bunlar da çok fazla ilgi görüyor. Yaptığımız etkinliklerle insanlar burada dolu dolu bir gün geçiriyor." ifadelerini kullandı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Çınar Altında bayramlaştı!  Darıca Çınar Altında bayramlaştı! 
Dilovası bayramlaşmada kaynaştı  Dilovası bayramlaşmada kaynaştı 
Bakan Işık, askerlerle bayramlaştı Bakan Işık, askerlerle bayramlaştı
Bayramı bayram coşkusu ile yaşamak Bayramı bayram coşkusu ile yaşamak
Sokak hayvanları yalnız kalmıyor Sokak hayvanları yalnız kalmıyor
İş arayanlar bu kurs kaçmaz İş arayanlar bu kurs kaçmaz
Yukarı Çık

banner149

Darıca Çınar Altında bayramlaştı! 
Darıca kent bayramlaşmasını Çınar Altı meydanında gerçekleştirdi.

Haberi Oku