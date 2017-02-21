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Önce Kızdı, Sonra Bileğini Kesti!

Gölcükte yaşayan 38 yaşındaki Gülsem B. ailesiyle tartıştıktan sonra bileğini kesti.

Önce Kızdı, Sonra Bileğini Kesti!

21 Şubat 2017 Salı 12:36

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine eve giden 112 Acil ekibi Gülsem B.'e müdahalede bulundu

Gece saatlerinde, Yeni Mahalle 283. Sokak'ta bir apartmanda oturan Gülsem B., sağ bileğini kestikten sonra telefonla arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları, 112 Acil'e haber verdi. Apartmana gelen 112 Acil ekipleri Gülsem B.'den oturduğu dairenin kapısını açmasını istedi. Gülsem B. kapıyı açmayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen polis kapıyı çalarak Gülsem B.'den kapıyı açmasını istedi. Gülsem Birdem kapıyı açarken, 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. 112 Acil ekibi Gülsem B.'in kestiği bileğini sargıya aldı. Yalnız yaşayan Gülsem B. telefonda ailesi ile tartıştığı için bileğini kestiğini söyledi. Gülsem B. kaldırıldığı Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Kocaeli Gazetesi

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