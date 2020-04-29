Onlar da sahipsiz değiller

Koronavirüs ile her alanda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. İki ayrı ekip ve vektörel mücadele ekipleri virüs salgınının başından bu yana 20 ton kedi ve köpek mama dağıtımı gerçekleştirdi.

20 TON MAMA

Büyükşehir Belediyesi koronavirüs nedeni ile vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarını da göze alarak sokak hayvanlarının aç kalmamaları için çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda kent genelinde bir çalışma uygulayarak sokak hayvanlarına sahip çıktı. Virüs salgının başlangıcından bu güne 20 ton mama sokak hayvanlarına verildi.

2 AYRI EKİP TÜM İLÇELERDE KEDİ VE KÖPEKLERİ BESLİYOR