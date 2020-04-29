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Onlar da sahipsiz değiller

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, virüs salgınının başlangıcından bu yana sokak hayvanlarına 20 ton mama verdi

Onlar da sahipsiz değiller

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:10

Koronavirüs ile her alanda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. İki ayrı ekip ve vektörel mücadele ekipleri virüs salgınının başından bu yana 20 ton kedi ve köpek mama dağıtımı gerçekleştirdi.

 

20 TON MAMA

Büyükşehir Belediyesi koronavirüs nedeni ile vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarını da göze alarak sokak hayvanlarının aç kalmamaları için çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda kent genelinde bir çalışma uygulayarak sokak hayvanlarına sahip çıktı. Virüs salgının başlangıcından bu güne 20 ton mama sokak hayvanlarına verildi.

 

 

2 AYRI EKİP TÜM İLÇELERDE KEDİ VE KÖPEKLERİ BESLİYOR 

Sokak hayvanlarına yönelik mama çalışması kapsamında iki ayrı ekip Karamürsel’den İzmit’e Umuttepe Kampüsü’den Gebze’ye kadar kedi ve köpekleri 12 ilçede besliyor. Ayrıca 12 ilçede sivrisinek, karasinek ve hastalık bulaştıran canlılarla mücadele veren vektörel mücadele ekipleri de araçlarında mama bulundurarak, çalışma yaptıkları sırada rastladıkları sokak hayvanlarını besliyor.
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