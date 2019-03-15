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Onlar ‘Lider’ Kadınlar!

Kaptanlar Kulübü’nün İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te düzenlediği ‘Ulaştırma’da Lider Kadınlar Zirvesi’ konulu panel gerçekleşti.

Onlar ‘Lider' Kadınlar!

15 Mart 2019 Cuma 16:22

 Gebze’de üretim tesisleri bulunan 3 firmanın kadın temsilcileri de zirvede konuşmacı olarak yer aldılar. Zirvenin 1.oturumunda Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği (IPRU) Yönetim Kurulu Başkanı A.Fatih Tamay ve Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı (HAFEV) yönetim kurulu başkanı Selcen Faydasıçok konuştular. Selcen Faydasıçok, sedefteki İnciler projesi kapsamında kadının güçlenmesi alanında vakfın yaptığı çalışmaları anlattı.
SANAYİ DÜNYASINDA YENİ BİR KANCA

Zirvenin 2.oturumunda ise TOSB’da üretim yapan Kanca AŞ yönetim kurulu başkanı aynı zamanda TAYSAD Başkanı Alper Kanca’nın kızı Dilara Kanca 3.kuşak yönetici olarak zirvede konuşma yaptı. Kanca ile birlikte Temsa A.Ş’den Şafak Pesen Üstün’de zirvede düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı. Her iki konuşmacı Kadın Yönetici Olmak, Aile Şirketlerinde 2.ve 3.Kuşak Yönetici Olmak, Kadınların Eğitimine Katkıda Bulunmak hakkındaki deneyimlerini ve gelecekle ilgili proje ve öngörülerini paylaştılar.
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