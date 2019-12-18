Onlar Sarıkamış’ın Gönül Erleri

Sarıkamış Değişim Derneği ihtiyaç sahiplerini unutmuyor. Dernek kurulduğu günden bu yana yaklaşık bin aileye yardım elini uzattı. Sarıkamış ve civar köylerde yaşayan maddi durumları yeterli olmayan aileleri birebir ziyaret edip ihtiyaçlarını gideren dernek yöneticileri ve gönüllü üyeler yoğun bir mesai harcıyor. Dernek Başkanı Saim Ucun konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Ben çocukların gülen gözlerinde cennet olduğuna inanıyorum. Onlara her fırsatta ulaşıp yardım elimizi uzatacağız” dedi. Dernek Başkan Vekili Murat Cengiz ise; “Bütün Sarıkamışlı hemşerilerimize, işadamlarımıza sesleniyorum. Sarıkamış için seferberlik vaktidir. Gelin bize omuz verin birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Siz de Sarıkamış Değişim Derneği’ne bağış ve yardım da bulunarak çocukların ve ailelerin mutluluğuna ortak olmak istiyorsanız;

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