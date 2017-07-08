Onların 20 günde yürüdüğünü ben 2 günde yürürüm

OSMAN POYRAZ DA KATILDI

Ak Parti, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve il yöneticilerinin ev sahipliğinde 101. İl Danışma Meclisini Antikkapı Restoran'da gerçekleştirdi. Danışma toplantısının 2 önemli gündemi vardı. Biri FETÖ’nün hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz etkinlikleri, bir diğer önemli konu ise yaklaşan kongre sürecinde izlenecek yol. İl Danışma Meclisi toplantısına; Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve MKYK Üyesi Zeki Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Disiplin Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, mahalle ve sandık temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı. Bununla birlikte İstanbul Milletvekili Seçim Koordinatörü Osman Poyraz da toplantıya misafir olarak katılım gösterdi.

“15 TEMMUZ NÖBETİNDEYİZ”

Kocaeli Teşkilatı olarak 101. İl Danışma Meclisinin divan kurulluğunu; İl Teşkilat Başkanı Mustafa Kocaman, Abdullah Ersoy, Hüseyin Kurt, Yusuf Akın, Emre Kahraman, Elif Aydın Başyiğit oldu. Divan Kurulu Başkanlığı Mustafa Kocaman yaptı. 101. İl Danışma Meclisinde ilk konuşmayı Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan gerçekleştirdi. 15 Temmuz sürecine ilişkin bu yıl ile ilgili bilgiler veren Ceyhan, “Buraya gelen tüm teşkilatımızın en ucundan, en başına herkese hoş geldiniz diyorum teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 11 Temmuz ve 15 Temmuz arasında darbe teşebbüsü ile ilgili programlarımız olacak. O kara gece de gösterdiğimiz tavrımızı yine ortaya koyacağız. Tüm bu faaliyetler için elimizden gelen desteği vatandaş olarak göstereceğiz. 11’inde başlayacak takvimimiz 15’ine kadar bir dizi programlar ile icra edilecek. Bu programlara devlet büyüklerimizde katılacak. 15’i 16’sına bağlayan gece demokrasi nöbetimiz olacak” dedi.

“BURADA OLANLARIN HELVASINI YERDİK”

Hain darbe girişiminin seneyi devriyesine gereken özenin gösterilmesi konusunda partilileri uyaran Başkan Ceyhan, “15 Temmuz’u hiç olmamış gibi algılayıp, hareketler içerisinde olanlar var. Eğer o akşam virajı dönemeseydik bırakın bu toplantıyı bu gün burada yapmayı, burada olanların helvasını yiyerek seneyi devriyesini yapıyorduk. 15 Temmuz gibi bir darbenin bir daha yapılamasının imkânı yoktur. Milletimiz uyanmıştır bu bilince kavuşmuşturO gün de sabaha kadar nöbet tutacağız Kurumsallığını tamamlamış bir partide bu kongreler bir kesim bir kıyım değildir. Aksine bir yenilenmedir. Partimiz oluşacak olan tabloda her dönemde olduğu gibi daha çok güçlenerek 2019 seçimlerine gitmek üzere formatlanmış şekilde çıkacaktır” sözlerini kullandı.

“20 GÜNDE YÜRÜDÜĞÜNÜ 2 GÜNDE YÜRÜRÜM”

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Teşkilat toplantısındayız. Burada kalkıp da hizmetlerimizi anlatmaya gerek yok. Benim burada tavsiyem de özellikle ilçelerde yerel yönetim toplantılarımızı mutlaka yapalım. Perde arkasında değil, yerel aktörlerle birlikte konuşarak süreci yönetelim ve vatandaşa değer verelim. Vatandaşa değer vermede ve önemsemede problemler yaşıyoruz. Mazlum dünyanın modeli olduk. Biz nereye gitsek; keşke bizim de böyle bir belediyemiz olsa, bizimde böyle hizmet edenlerimiz olsa diyorlar. Türkiye her anlamda Avrupa’nın önüne geçti. Ankara’dan İstanbul’a yürümekle bir olmuyor. Onların 20 günde yürüdüğünü ben 2 günde yürürüm. Gelsinler halkla beraber yürüyoruz CHP’lileri de devrediyorum. Hele hele bizle beraber siyasette, fedakârlıklarda, hizmette bizimle yürüyemezler” dedi.

“ONLAR YÜRÜYE DURSUNLAR”

İstanbul’dan misafir olarak katılan İl Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Osman Poyraz “Sizlerin çalışmaları Türkiye’de Kocaeli İl Teşkilatı olarak örnek gösteriliyor. Bir takım ruhu var burada. Kongre sürecinden de hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreç uzun bir yolculuk. Yolda buraya gelirken yürüyenler vardı. Onlar yürüye dursun bizde bu projelere devam edelim. Vefası olmayan bir anlayışın bir temeli olamaz, bizde milletimiz vicdanına gönül gözüne güvendik güvenmeye devam ediyoruz” diyerek siyaseten yaşadığı anıları anlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlık adaylığından bahsetti. Poyraz, “Belediye başkanı yapmaya uğraşan bu aziz millet şimdi onu Cumhurbaşkanı yaptı” açıklamasında bulundu.

“BUGÜNE KADAR ÜZMEDEN KONGRELER YAPTIK”

Son olarak tüm milletvekilleri adına bir konuşma gerçekleştiren MKYK Üyesi ve AK Parti Milletvekili Zeki Aygün, “Bundan önce kimseyi kırmadan üzmeden kongreler yapan partimiz bundan sonra da bu kongreleri güzel bir şekilde yapılacaktır, hatta yapmamız gerekiyor. Ülkeler arası ekonomik bir kavga var. Bu kavgada tek Savunma Sanayiinizi güçlü tutarsanız ayakta kalırsınız. Birde manevi sorun var. Bugün 14 Fransız öldüğünde tüm dünya ayağa kalkıyorsa yüzlerce Suriyeli Ortadoğulu öldüğün ayağa kalkmıyorsa bu insanlık değildir. Bir balina için ayağa kalsan Avrupa Ege’de ölen inşalar için kılını kıpırdatmıyor. Medeniyet işte tek dişi kalmış canavardır. Siyasetin içine girerseniz siyasetin ne olduğunu anlarsınız. O yürüyüşte bomba patlatıp kan gölüne çevireceklerdi ve Emniyet Teşkilatı çalışıyor” diyerek yıl arkadaşlarını güçlü Türkiye’nin gücüne güç katmaya davet etti.