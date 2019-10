Onların da okullarda sıcak bir yuvası oldu

Büyükşehir Belediyesi “Her Okula Bir Can Dostu” projesi kapsamında okullara kedi ve köpek kulübesi dağıttı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahiplenme çağrısı okullardan karşılık bulmuş, okullar hayvan sahiplenmeye başlamıştı. Çağrının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Her Okula Bir Can Dostu" projesi kapsamında okullara kedi ve köpek kulübesi dağıttı.

"HER OKULA BİR CAN DOSTU"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitelerinden öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için “Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi hayvanını besleyip sever” çağrısında bulunmuştu. Okullardan bu çağrıya olumlu yanıtlar gelirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Türkiye’nin en büyük sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezine sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Her Okula Bir Can Dostu" projesini başlattı.

HAYVAN SAHİPLENEBİLİYORLAR

Büyükşehir Belediyesi’nin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yürütülen "Her Okula Bir Can Dostu" projesi kapsamında okullara kedi ve köpek kulübesi dağıtılıyor. İsteyen her okul, proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Ve Rehabilitasyon Merkezi’nden köpek sahiplenebiliyor.

OKULLARA KEDİ VE KÖPEK KULÜBESİ DAĞITILDI

“Her Okula Bir Can Dostu” projesi kapsamında Gebze Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi, Derince Utku Anaokulu, İzmit Ortaokulu, Bayraktar İlkokulu, Gölcük Şirinköy İlkokulu, Çayırova Şekerpınar İlkokulu, Gebze Mehmet Alp Tiryakioğlu ilkokulu, Kandıra Çerçilli Sefa Sirmen İlkokulu, Köseler İlkokulu, Kırkarmut Şehit Er Ahsen Budak ilkokulu, Yarımca Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, 7. Boru Ortaokulu, Çayırova Hanife Sotkan Ortaokulu, Derince Gülbahçesi anaokulu, Karamürsel Güzel Kıyı Ortaokulu ve 30 Ağustos İlkokulu’na kulübeleri dağıtıldı.