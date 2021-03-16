Online Toplantılarda İyi Bir İzlenim Oluşturma Tüyoları

Günümüzde birçok toplantı online olarak gerçekleştiriliyor. Tüm etkinliklerin sanal dünyaya transfer olduğu yeni iş dünyasında, görüntülü konuşma sırasında fark yaratmak mümkün. İlk intibanın oldukça önemli olduğu çalışma hayatında, yıldızınızı parlatacak online toplantı için tüyolar sizlerle:

Online Görüşmeler Sırasında Aman Kaza Yapmayın

Online görüşmelerde, var olan karizmatik imajın dağılmasına sebep olabilecek en büyük sorun, teknik aksaklıklar. Yanlışlıkla açık kalan mikrofon, oluşturmak istenen tüm etkiye zarar verebiliyor. Dijital toplantılardan önce, bilgisayarınızın fişlerinin takılı olduğundan, kameranın ve mikrofonun ayarlarının doğru olmasından emin olmalısınız. Kablosuz kulaklık gibi şık ve konforlu yardımcılardan destek almayı unutmamalı, diğer kullanıcılara sesin eko yapmaması için gerekli önlemleri almalısınız. Günümüzde, dijital dünyada iz bırakmak isteyen bir profesyonelin dijital gereçlere, uygulamalara, yazılımlara hakim olması gerekiyor. Teknik tüm detayları bilerek toplantılara girmeli, sunumdan ekran paylaşmaya kadar tüm özelliklere hakim olmalı ve toplantıda herhangi bir kazaya yol açmamalısınız. Elinizde olmayan sebeplerle sorun yaşanırsa, örneğin internet giderse, hemen B planınız olmalı ve onu devreye almalısınız. Örneğin cep telefonunun bağlantısını kullanarak oturuma katılabilirsiniz.

Kıyafet ve Makyaj Düşündüğünüzden Daha Önemli

Pandemi ile beraber, birçok kişi günlük yaşamını sanal görüşmelerle sürdürüyor. Kısıtlanan sosyal hayat, sıradanları da değiştiriyor. Eskiden kırmızı bir rujla toplantıya katılmak tuhaf görülmezken, evden çalışılan dünyada iddialı seçimlerle online etkinliklere boy göstermek yadırganabiliyor. Belki ofis hayatında saten bir elbise giyerek işe gidebilirdiniz, ancak evden çalışılan bu dönemde parlak bir kumaşın üzerinizde abiye elbise gibi durabileceğini aklınızda tutmalısınız. Elbette eşofmanlarla kamera karşısına geçmek de doğru değil ancak sportif şıklığı sergileyebilecek sade tasarımlardan ve hafif makyajlardan yana olmanın her zaman puan kazandıracağını aklınızda tutmalısınız. Bir de nasıl olsa sadece üstüm görünüyor diyerek şortla kamera karşısına geçmemelisiniz, aniden zil çalar, yere bir şey düşer ve ayağa kalkmak zorunda kalabilirsiniz. Sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızda ve tam bir kombin yapmanızda fayda görülüyor.

Kendinizi Profesyonel Hissedin

Yılları ofislerde geçmiş kişiler, evden çalışmayla beraber motivasyon eksikliği ve konsantrasyon zorluğu yaşayabiliyor. Ancak iyi bir izlenim oluşturabilmenin sırrı tam konsantrasyondan geçiyor. Eğer siz de ofiste olmamayı yadırgayanlardansanız, kendinize evde bir çalışma köşesi oluşturarak, yalnızca çalışma saatlerinde orada bulunabilirsiniz. Daha iyi hissedecekseniz ayağınızda bir ayakkabı giyerek yere daha sağlam basabilir, kendinizi daha profesyonel hissedebilirsiniz. Evde hem ayaklarınızın yere sağlam basmasını sağlayacak hem de konfordan ödün vermeyecek ayakkabıları kullanmayı denemelisiniz. Nike ayakkabı gibi sportif modellere yönelebilirsiniz. Çalışma sandalyesinin ofis modeli olması, bilgisayar yükseltici gibi aksesuarlar bulundurmak, çalışanların kendini ofiste gibi hissetmesine yardımcı olabiliyor.

Detaylar Önemli

Online toplantılarda zamanlamaya büyük önem vermelisiniz. Herkes trafik sorununuzun olmadığını bildiğine göre, tam zamanında ekran karşısında olmanız gerekiyor. Ayrıca bağlandığınız yerin ekranda özenli görünmesine de dikkat etmelisiniz. Arka plan yeterince düzenli ve profesyonel duruyor mu, profesyonel mesleğinize dair izler taşıyor mu önem vermelisiniz. Alanınıza dair kitapları, aksesuarları arka plana yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer evinizde dekoratif aksesuar yoksa, Boyner koleksiyonundan seçebilirsiniz.

Mikrofonu Unutmamalısınız

Online görüşmeler yapılırken birçok kişi atıştırabileceğini zannediyor, oysa nasıl offline bir toplantıda sadece kahve, çay tüketiliyor siz de online toplantılarda bir şeyler atıştırmamalı sadece içeceklere yönelmelisiniz. Evde seçtiğiniz bardağın komik bir mesaj içermediğinden, profesyonel göründüğünden emin olmalısınız. Buna ek olarak, taşıdığınız mikrofon en küçük sesi direkt karşıya ilettiği için bir şeyler içerken ses çıkarmamaya özen göstermelisiniz. Kameranın göz hizanızda olduğundan emin olmalı, mikrofonun kolyenize veya saçlarınıza değerek cızırtı yapmadığına dikkat etmelisiniz.

Sesiniz ve Üslubunuz Kilit Önem Taşıyor

Online etkinliklerde karşı tarafı etkileyebilmenin yolu sesten, üsluptan geçiyor. Öncelikle sesinizin gitmediği endişesine kapılarak bağırmamalısınız. Benzer bir şekilde çok kısık sesle konuşmamaya da özen göstermelisiniz. Dik oturmalı, başka herhangi bir yere bakmamalı, tüm dikkatinizi karşınızdaki kişiye vermelisiniz. Ara ara notlar alarak konuyu ilgiyle takip ettiğinizi gösterebilir veya el kaldırarak izin isteyebilir, soru yöneltebilirsiniz. Online programların chat kısmına notlar bırakarak konuşmacıya teşekkür etmeyi de ihmal etmemelisiniz.

Mükemmel bir online toplantı için önerilerimizi uygulayabilir, iyi bir izlenim bırakarak kariyerinizde yıldızlaşabilirsiniz.