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Operasyonla yakalanan 4 DAEŞ'li sınır dışı edildi

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli sınır dışı edildi.

Operasyonla yakalanan 4 DAEŞ'li sınır dışı edildi

07 Kasım 2019 Perşembe 10:15

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Şüphelilerin, haklarında "DEAŞ yöneticisi olmak" ve "terör örgütü üyesi" olmak suçlarından işlem yapılan kişilerle faaliyet yürüttükleri, haklarında yurda giriş yasağı bulunduğu ve ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirilmişti.



AA
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