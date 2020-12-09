OPET’ten İş Bankası İmece Kart ile Çiftçilere Özel Kampanya

OPET, İş Bankası ile birlikte hayata geçirdiği “İmece Kart Kampanyası” ile tarımsal faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları akaryakıt harcamalarını OPET ve Sunpet istasyonlarından yapan çiftçilere faizsiz 6 ay vade imkanı sunuyor.

Akaryakıt sektörünün müşteri memnuniyeti lideri OPET, yaygın istasyon ağı ve tüketici ihtiyaçlarını gözeten katma değerli hizmetleri ile müşterileri için farklı projelere imza atmaya devam ediyor.

OPET, Tarım Bankacılığı alanında işbirliği yaptığı İş Bankası ile hayata geçirdiği “İmece Kart Kampanyası” ile müşterilerine cazip ödeme koşulları sunuyor. Kampanya kapsamında İş Bankası’nın çiftçilere yönelik İmece Kart’ı ile yapılan alışverişlerde faizsiz 6 ay vade imkanı sağlanıyor.

31 Aralık’a kadar devam edecek kampanyadan, İş Bankası İmece Kart ile anlaşmalı OPET ve Sunpet istasyonlarından akaryakıt alışverişi yapan üreticiler yararlanabiliyor.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiler www.isbank.com.tr ve www.opet.com.tr ’de.













