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Oratoryo Gösterisi Büyüledi

Kocaeli Anadolu Lisesi'nden Oratoryo gösterisi...

Oratoryo Gösterisi Büyüledi

20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:10

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kocaeli Anadolu lisesi tarafından tertiplenen Anma etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ve gösteride bulunan okulun müzik korosunun Oratoryo şiir ve müzik gösterimi; izleyenleri büyüledi. Bir birinden güzel şarkıları bu anlamlı günde seslendiren okulun korusu, adeta gösteriminde ki profesyonellik ile seyircilere güzel anlar yaşattı; doyumsuz bir müzik ziyafetinin sunumunu yaptı. Okul idaresi ve öğretmenler; yapılan etkinliğin kusursuz olması için yoğun gayret gösterdi.

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