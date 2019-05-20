Oratoryo Gösterisi Büyüledi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kocaeli Anadolu lisesi tarafından tertiplenen Anma etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ve gösteride bulunan okulun müzik korosunun Oratoryo şiir ve müzik gösterimi; izleyenleri büyüledi. Bir birinden güzel şarkıları bu anlamlı günde seslendiren okulun korusu, adeta gösteriminde ki profesyonellik ile seyircilere güzel anlar yaşattı; doyumsuz bir müzik ziyafetinin sunumunu yaptı. Okul idaresi ve öğretmenler; yapılan etkinliğin kusursuz olması için yoğun gayret gösterdi.