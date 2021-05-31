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Ordu Perşembe Yaylasında Şehitleri Ziyaret Edip Fatiha Okuduk

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Ordu Perşembe Yaylasında Şehitleri Ziyaret Edip Fatiha Okuduk

31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:57

Devri alem belgesel programı olarak Ordu bölgesinde tarih ve kültür araştırmalarımıza devam ediyoruz. Giresun Orman bölge müdürü değerli devlet adamı Ahmet Güneş bey ile Giresun ve Ordu bölgesinde ormancılık tarihimizi ve orman bölge müdürlüğünün hizmetlerini belgeselleştiriyoruz.
Danişment Gazi Şehitler Hatıra Ormanı
Hafta sonu olmasına rağmen cumartesi sabah erken saatlerde Giresundan yola çıkıp Fatsa Aybastı üzerinden Canik dağlarındaki perşembe yaylasına geldik. Burada 1105 yıl önce Pontos devleti ile yapılan sava da Melik Danişment Gazi şehitliğini ziyaret ederek bölge müdürlüğü tarafından yapılan Danişment Gazi şehitler hatıra ormanlığında fidan diktik.
Ordu Aybastı perşembe yaylasında 1005 yılında şehit olan Danişment Gazi Emir Kümbet şehitliğinden camlı yayın yaptık .
Ordu Aybastı Danişment Gazi şehitliğinden yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz .
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