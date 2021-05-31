Ordu Perşembe Yaylasında Şehitleri Ziyaret Edip Fatiha Okuduk

Devri alem belgesel programı olarak Ordu bölgesinde tarih ve kültür araştırmalarımıza devam ediyoruz. Giresun Orman bölge müdürü değerli devlet adamı Ahmet Güneş bey ile Giresun ve Ordu bölgesinde ormancılık tarihimizi ve orman bölge müdürlüğünün hizmetlerini belgeselleştiriyoruz.

Devri alem belgesel programı olarak Ordu bölgesinde tarih ve kültür araştırmalarımıza devam ediyoruz. Giresun Orman bölge müdürü değerli devlet adamı Ahmet Güneş bey ile Giresun ve Ordu bölgesinde ormancılık tarihimizi ve orman bölge müdürlüğünün hizmetlerini belgeselleştiriyoruz.

Devri alem belgesel programı olarak Ordu bölgesinde tarih ve kültür araştırmalarımıza devam ediyoruz. Giresun Orman bölge müdürü değerli devlet adamı Ahmet Güneş bey ile Giresun ve Ordu bölgesinde ormancılık tarihimizi ve orman bölge müdürlüğünün hizmetlerini belgeselleştiriyoruz.

Danişment Gazi Şehitler Hatıra Ormanı