Ordu Ve Giresun Tarihine Işık Tutan Toplantı

Hacıemiroğlu Süleyman Bey Belgeseli
Tarihi, tarihin yaşandığı yerlerde araştırma yapıp, belgesel çekiyoruz. Ordu ve Giresun Bölgesi’ni Trabzon’un fethinden yüz atmış yıl önce beylik kurup fethederek, vatan yapan Hacıemiroğlu Süleyman Bey belgeselimizin gösterimini Ordu’da gerçekleştirdik.
Belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.
Sahrada Açan Güller Derneği tarafından düzenlenen Hacıemiroğulları Beyliği Proje Tanıtım Programı, Ordu Ticaret Borsası Salonu’nda gerçekleştirildi. Programın düzenlenmesinde gerekli ilgi ve desteği veren Borsa Başkanı Sayın Ziver Kahraman ve Genel Sekreter Birol Öztürk'e içtenlikle teşekkür ederiz. Belgesel yapımcısı ve yönetmeni olarak konuşma yapıp, Ordu ve Giresun Fatihi Osmanlı Dönemi erken Anadolu Beylikleri arasında yer alan, 1301 yılında Ordu Mesudiye’de kurulan Hacıemiroğulları Beyliği’nin önemli beylerinden Süleyman Bey’le ilgili belgesel gösterimi gerçekleştirdik. Dernek Başkanı Nurten Kelebekli tarafından araştırma ve çalışmalarımızdan dolayı plaket verildi. Toplantıya Ordu Kültür Müdürü Uğur Toparlak, Ordu ve Giresun Tarih Araştırma Grubu üyeleri; Muzaffer Günay, Şair Salim Yurdakul ve davetliler katıldı.
Ordu Mesudiye’de kurulan Hacıemiroğulları Beyliği ile ilgili daha önce yaptığımız araştırma ve belgesel çalışmalarından bazı linkler.
İnsan ve hayat bir kuş misali. Ömür, makam ve mevki geçip gidiyor. Her şey fani, boş ve anlamsız…
Bir zamanlar Kocaeli Bölgesi’nin en etkili ismi, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın o etkin ve güçlü olduğu dönemler, kendisine ısrarla Kocaeli’ye Bilim Teknoloji ve Sanayi Müzesi kurulması, belgesel ve kitap hazırlanması için bilgiler verdiğim bir anı.
Aynı bilgileri Türkiye’nin ilk Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’e de vermiştim.
Bugün sizlerle paylaştığım, Fikri I şık ile çektiğimiz bu fotoğraf çok şey anlatıyor. 6 yıl önce çektiğim bu fotoğrafın dili olsa çok şey söyler ve anlatır. Keşke Fikri Bey gibi diğer etkin ve yetkin isimlere Kocaeli için Türkiye’nin ve Türk İslam dünyasının medeniyet tarihi, kültür ve turizm değerlerini gençlere anlatılıp tanıtılması noktasında verdiğimiz bilgiler ve anlattıklarımızı dinleyerek eser ve hizmet yapsalar, eserler ve hizmetleri̇ ile anılıp yaşasalardı. Şu fani dünyada baki kalan, gök kubbede hoş bir seda imiş.