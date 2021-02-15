Ordu Ve Giresun Tarihine Işık Tutan Toplantı

Sahrada Açan Güller Derneği tarafından düzenlenen Hacıemiroğulları Beyliği Proje Tanıtım Programı, Ordu Ticaret Borsası Salonu’nda gerçekleştirildi. Programın düzenlenmesinde gerekli ilgi ve desteği veren Borsa Başkanı Sayın Ziver Kahraman ve Genel Sekreter Birol Öztürk'e içtenlikle teşekkür ederiz. Belgesel yapımcısı ve yönetmeni olarak konuşma yapıp, Ordu ve Giresun Fatihi Osmanlı Dönemi erken Anadolu Beylikleri arasında yer alan, 1301 yılında Ordu Mesudiye’de kurulan Hacıemiroğulları Beyliği’nin önemli beylerinden Süleyman Bey’le ilgili belgesel gösterimi gerçekleştirdik. Dernek Başkanı Nurten Kelebekli tarafından araştırma ve çalışmalarımızdan dolayı plaket verildi. Toplantıya Ordu Kültür Müdürü Uğur Toparlak, Ordu ve Giresun Tarih Araştırma Grubu üyeleri; Muzaffer Günay, Şair Salim Yurdakul ve davetliler katıldı.