Ordu'lulardan Türkü Şöleni

Program öncesi izleyicilere Darıca Belediyesi tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı. Binlerce Türk Bayrağı’yla görsel şölene sahne olan Ordulular Gecesi Mega Show isimli komedi gösterisiyle başladı. Mega Show’un gösterisiyle izleyiciler gönüllerince eğlenirken, hazırlanan havai fişek gösterisi Darıca Sahilinde renkli görüntüler oluşturdu.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Ordulular Dernek Başkanı Erkan Güngör, “Darıca sahilinde gerçekleşen bu güzel organizasyonda Ordu’yu temsil etmenin ve güzel ilimizin kültürünü burada yaşatmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu önemli platformda yöresel güzelliklerimizi tanıtma fırsatını veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve değerli ekibine teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ diyerek konuşmasını tamamladı.



ORDU’NUN DERELERİ AKSA YUKARI AKSA



Ordulular gecesinde Türk Bayraklarıyla sahili şenlendiren vatandaşlara bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında yaklaşan 15 Temmuz “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” öncesi birlik ve beraberlik mesajları vererek Ordu’nun güzelliklerini anlattı.





Başkan Karabacak, “Bir sevdadır Ordu. Bu akşam güzel ilimiz Ordu’nun gecesindeyiz, Ordu’nun tüm güzelliklerini içerisinde barındıran şehrin sembolü Boztepe’si ile, Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi ile, Çambaşı, Keyfalan ve Perşembe Yaylaları ile, balığı, pidesi, mMısır ekmeği, melocanı, pancar çorbası ve pancar sarması ile, turşu kavurması ve hamsili içli pilavı ile, el sanatları çarşısı ile, plajları, şelaleleri ve ırmakları ile, ülkemizin fındık ve bal deposu olan Ordu’nun gecesine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Her karışında ayrı bir güzelliğin bulunduğu yörelerimizin kültürünü ve değerlerini tanıdığımız bir gönül birlikteliği olan programımız Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda sizlerle birlikte kültürler arası köprüler kuruyor yeni dostluklar kazanıyor ve kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz. Bu akşam bayraklarımızla birlikte buradayız, Türküyle, Kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle, romanıyla biz hep birlikte Türkiye’yiz diyoruz, Bizler hep birlikte Darıca’yız,hep birlikte Türkiye’yiz diyorum ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.







Konuşmaların ardından dernek yönetimi Başkan Karabacak’a günün anısına bir hediye takdim ederken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Beyoğlu söylediği birbirinden güzel türkülerle müzik ziyafeti verdi.