banner414
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Organik Tarım İçin Tohum Takası Yapıldı

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği’nin ev sahipliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yapılan organik tarım panelinde, yerel tohum takası yapıldı.

Organik Tarım İçin Tohum Takası Yapıldı

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:21

banner419

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği tarafından düzenlenen Tohum Takas ve Organik Tarım Paneli “41 Burda” Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ORGANİK TARIM PANELİ

Şenlik kapsamında düzenlenen organik tarım paneline Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek, Yeditepe Üniversitesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Turan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan ve organik tarım üreticisi Berrin Ertürk katıldı.



YEREL TOHUMLAR ARTTIRILMALI

Panelde konuşan Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek; “Amacımız atalarımızdan kalan yerel tohumların arttırılması. Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması ve bunun yanı sıra toptancılarımızın kimyasallardan korunması için organik tarımın yaygınlaştırılmasıdır” dedi.



DEĞERLERİMİZİ KORUMALIYIZ

Yeditepe Üniversitesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Turan ise; “Bizim genetik kodlarımızı kodlayan en önemli etken tohumdur. Ülkemizde 5000 adet tohum bakanlık tarafından muhafaza edilmektedir. Fakat bu değerli ürünleri gerektiği gibi koruyamıyoruz, yeteri kadar koruyabilmek için kimyasal ürünler kullanılıyor” açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLARIMIZA SAĞLIKLI BİR YAŞAM BIRAKMALIYIZ

Panelde açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da; “Yüksek miktarda para vererek aldığımız gıdalar ne kadar zararlı?. Bizim de çocuklarımız var, biz de sürekli bunları düşünüyoruz. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Bu tür paneller bu yüzden çok önemli. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz insan gibi yaşamalıyız. Biz değerli paydaşlarımızla çalışmaya hazırız. Gelecekte çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam bırakmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak ata tohumları noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

TOHUM TAKASI YAPILDI

Konuşmaların ardından gerçekleşen panelde Prof. Dr. Metin Turan, Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, Organik tarım üreticisi Berrin Ertürk, yerli gen kaynaklarının önemi, kimyasal gübrelerin zararları, endüstriyel tarım, organik gübre kullanımı ve organik beslenme konularında da katılımcılara bilgiler aktardı. Panelin ardından şenlik, tohum takas etkinliği ile devam etti. Alışveriş merkezinde kurulan ekolojik pazarda organik tohum takası ve (mısır, fasulye, çörekotu, nohut, marul bakla, bezelye, karpuz kavun kabak, börülce, biber, vs) tohum ürünlerinin dağıtımı yapıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik tohumların dağıtılmasıyla sona erdi.



ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Dairesi Başkanlığı yerli ata tohumlarının toplanması, çoğaltılması, çeşit tanımlama işlemleri ve tescil çalışmalarına devam etmekte.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir’den Ramazan Mesajı Başkan Şayir’den Ramazan Mesajı
"Okuma eylemi hobi olarak adlandırılamaz"
"İnsanları tanıma sanatı"
Eryarsoy İstifa Etti! Eryarsoy İstifa Etti!
Numan Kurtulmuş Kocaeli'de Numan Kurtulmuş Kocaeli'de
Fuar'da Çalışırken Kitap Yazmaya Karar Verdi Fuar'da Çalışırken Kitap Yazmaya Karar Verdi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Başkan Şayir’den Ramazan Mesajı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, on bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı....

Haberi Oku