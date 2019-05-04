Organik Tarım İçin Tohum Takası Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği tarafından düzenlenen Tohum Takas ve Organik Tarım Paneli “41 Burda” Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi.



ORGANİK TARIM PANELİ

Şenlik kapsamında düzenlenen organik tarım paneline Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek, Yeditepe Üniversitesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Turan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan ve organik tarım üreticisi Berrin Ertürk katıldı.







YEREL TOHUMLAR ARTTIRILMALI

Panelde konuşan Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek; “Amacımız atalarımızdan kalan yerel tohumların arttırılması. Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması ve bunun yanı sıra toptancılarımızın kimyasallardan korunması için organik tarımın yaygınlaştırılmasıdır” dedi.







DEĞERLERİMİZİ KORUMALIYIZ

Yeditepe Üniversitesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Turan ise; “Bizim genetik kodlarımızı kodlayan en önemli etken tohumdur. Ülkemizde 5000 adet tohum bakanlık tarafından muhafaza edilmektedir. Fakat bu değerli ürünleri gerektiği gibi koruyamıyoruz, yeteri kadar koruyabilmek için kimyasal ürünler kullanılıyor” açıklamasında bulundu.



ÇOCUKLARIMIZA SAĞLIKLI BİR YAŞAM BIRAKMALIYIZ

Panelde açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da; “Yüksek miktarda para vererek aldığımız gıdalar ne kadar zararlı?. Bizim de çocuklarımız var, biz de sürekli bunları düşünüyoruz. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Bu tür paneller bu yüzden çok önemli. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz insan gibi yaşamalıyız. Biz değerli paydaşlarımızla çalışmaya hazırız. Gelecekte çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam bırakmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak ata tohumları noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.



TOHUM TAKASI YAPILDI

Konuşmaların ardından gerçekleşen panelde Prof. Dr. Metin Turan, Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, Organik tarım üreticisi Berrin Ertürk, yerli gen kaynaklarının önemi, kimyasal gübrelerin zararları, endüstriyel tarım, organik gübre kullanımı ve organik beslenme konularında da katılımcılara bilgiler aktardı. Panelin ardından şenlik, tohum takas etkinliği ile devam etti. Alışveriş merkezinde kurulan ekolojik pazarda organik tohum takası ve (mısır, fasulye, çörekotu, nohut, marul bakla, bezelye, karpuz kavun kabak, börülce, biber, vs) tohum ürünlerinin dağıtımı yapıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik tohumların dağıtılmasıyla sona erdi.







ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Dairesi Başkanlığı yerli ata tohumlarının toplanması, çoğaltılması, çeşit tanımlama işlemleri ve tescil çalışmalarına devam etmekte.