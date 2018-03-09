Orhan Gazi Sempozyumu başladı

“Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- V”’nun açılışında konuşan Başkan Karaosmanoğlu, tarihi yazmanın yapmak kadar önemli olduğunu söyledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent tarihini aydınlatmayı amaçlayan “Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- V” düzenlenen açılış oturumuyla başladı. 9-11 Mart tarihleri arasında Başiskele The Ness Hotel’de yapılacak sempozyumda 208 akademisyen 160 tebliğ sunacak. Sempozyum öncesinde İzmit Orhan Gazi Camii’ndeki Cuma namazı öncesinde Orhan Gazi ve şehitlerimiz için mevlit okundu. Namaz çıkışında ise Orhan Gazi Camii ve Fevziye Camii’nde lokma ikram edildi. Orhan Gazi ve tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

SEMPOZYUMA YOĞUN İLGİ

Sempozyumun ilk gününde açılış programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Başkan Danışmanı Ömer Polat, KOÜ rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, sempozyum düzenleme kurulu, akademisyenler, tarihçiler ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğrencileri katıldı.

10 BİN SAYFALIK KÜLLİYAT OLUŞTU

Sempozyumun açılışında ilk olarak söz alan düzenleme kurulu adına Prof. Dr. Haluk Selvi, Orhan Gazi’yi anarak konuşmasına başladı. Selvi, 4 sempozyum sonunda tebliğlerden oluşan bir tarih külliyatının ortaya çıktığını da aktardı. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Hülagü, üniversite olarak kadim kentin tarihine ışık tutan böyle önemli bir organizasyonda Büyükşehir Belediyesi’ne destek vermekten duydukları memnuniyeti aktardı.

TARİHİMİZİ KAYIT ALTINA ALIYORUZ

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Sempozyumun tarih şuurumuzun artmasına katkı sunmasını temenni ediyorum. Biz burada, doğduk, büyüdük, Kocaeli için çalıştık, çalışıyoruz. Tarihi yazmak, yapmak kadar önemlidir. Biz burada tarihimizi kayıt altına alıyoruz. Yerel yönetimlerin düzenlediği en uzun soluklu ve kesintisiz bu sempozyumlarla gelecek nesillerde tarih bilincini oluşturmayı arzu ediyoruz’’ dedi. Kocaeli Valisi Aksoy da, tarihi iyi bilmeden geleceğe güvenle yürümenin mümkün olamayacağını söyledi.

TARİH ÖZEL ÖDÜLÜ KONUKÇU’YA

Bu yıl Tarih Özel Ödülü, Kocaeli tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ve sempozyuma sunduğu katkılar nedeniyle Prof. Dr. Enver Konukçu’ya verildi. Prof. Dr. Konukçu’ya ödülünü Vali Aksoy, Başkan Karaosmanoğlu ve Rektör Prof. Dr. Hülagü takdim etti.

AÇILIŞ OTURUMUYLA BAŞLADI

Prof. Dr. Feridun Emecen başkanlığındaki açılış oturumuna Prof. Dr. Enver Konukçu(Karadeniz Ereğlisi, Hacı Baba ve Orhan Bey), Prof. Dr. Necdet Öztürk(Kocaeli’nin Fethinde Stratejik Değeri Olan ve Fethi Aşk Rüyası İle Renklendirilen Kale: Aydos), Prof. Dr. Mehmet Öz(Beylikten Devlete: Orhan Gazi Devrinde Kurumlaşmanın Boyutları) katıldı.

208 AKADEMİSYENDEN 160 TEBLİĞ

Kocaeli tarihini ve kültürünü canlı tutmak, kurucu beyleri genç nesillere tanıtmak ve milli-manevi değerlere dayalı tarih şuuru oluşturmak ana teması ile gerçekleştirilen “Kocaeli Tarihi ve Araştırmaları Sempozyumları” bu yıl Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci beyi Orhan Gazi adına düzenleniyor. Sempozyuma bu yıl 32’si yabancı 320 başvuru oldu. 10’u yabancı (İtalya, Macaristan, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Cezayir, Sırbistan, Azerbaycan, Kırgızistan) 208 akademisyenin 160 tebliği kabul edildi. Sempozyum boyunca açılış ve kapanış oturumlarıyla özel bir oturumun yanı sıra 6 salonda 34 farklı oturum yapılacak.

KOCAELİ TARİHİ KÜLLİYATI

Her yıl sempozyumun ardından sunulan tebliğler bildiri kitabı haline getiriliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan “Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV”ndaki tebliğlerden oluşan 3 ciltlik eser de tamamlandı. Eser 3 cildin yanı sıra 2 bin 224 sayfadan oluşuyor. Eserde geçen yılki sempozyumda 160 akademisyenin sunduğu 125 tebliğ yer alıyor. Öte yandan geride kalan 4 yılda toplamda 13 ciltten oluşan 9 bin 150 sayfalık Kocaeli tarihi külliyatı oluştu.