Orhan Kolpğlu nun Ardın dan Yazan :İsmail Kahraman

İnsan oğlu Eserleri İle Yaşar

Baki kalan gök kubbede hoş bir seda

Türk Basını Asırlık Bir Çınarını kaybetti

90 yıllık ömründe 90 kitap yazdı

Türk - Libya ilişkiletin de önemli görev aldı

Libya başbakanını oğlu Tarihin canlı şahidi

Tarihçi Orhan koloğlu bu gün vefat etti

Ünlü Tarihçi Yazar Orhan Koloğlu ile Gazetecilik Anılarımı bu gün sizlerle paylaşıyorum

Kendisini ilk kez Darıca Huzur evinde gördüm

Deniz manzaralı Odası kütüphane gibiydi

Daha sonra Bir çok kez görüşüp konuştuk

Gazetecilik ve yazarlık hayatın da yaptığı çalışmalarla genç gazetecilere örnek olan Orhan Koloğlu ile 10 yıl önce Darıca da Gazeteciler Cemiyeti huzurevinde uzun bir söyleşi yapıp belgesel çektiğimiz Günleri unutamıyorum

Orhan Koloğlu Kıbrıs Barış harekatın da Libya lideri Muammer Kaddafinin Türkiye’ye desteğini nasıl sağladığını o günlerde yaşadıklarını çok ayrıntılı açıklamıştı söyleşinin bir bölümü halen Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak bir çok televizyon kanalında yayınlanıyor





Orhan Koloğlu ile yaptığımız Belgesel söyleşi ve imzalayıp hediye ettiği kitapları İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi İktav Belgesel Yayıncılık www.ikrav.com arşivleri ve kütüphanemizde tarih ve kültür araştırmacılarının Bilgi ve ilgisine sunulmakta





Orhan Koloğlunun Kıymeti Bilinmedi

Son dönemde Türkiye Libya arasında çok önemli gelişmeler yaşandı Türkiye Libya’ya asker gönderip uluslarası bir çok dengeyi değiştiren enerji koridoru anlaşması imzaladı

Keşke belediyelerimiz Orhan Koloğluna değer verip kültür etkinliklerine davet edip Türkiye Libya ilişkileri tarihi üzerine konferans verdirselerdi Keşke TRT Orhan Koloğlu ile çok geniş belgesel söyleşiler yapıp tarihe not düşselerdi

Tarihin canlı şahidi Orhan Koloğlu ebediyete uğurlandı Türk basınına başsağlığı diliyorum





Orhan Koloğlu Öldü

Gazeteci- tarihçi yazar Orhan Koloğlu'nun vefat haberini yeğeni Sina Koloğlu, Twitter'daki hesabından duyurdu.

Müzisyen ve gazeteci Koloğlu paylaşımında, "Amcam Orhan Koloğlu'nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı… Son dakikaya kadar çalıştı. 90'a girerken 90'ıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan." ifadelerini kullandı.





Orhan Koloğlu kimdir?





Libya'da 1949-1952 yılları arasında başbakanlık görevini yürüten Sadullah Koloğlu'nun oğlu olan ve 1970'li yıllarda eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in Libya özel temsilciliğini yapan Orhan Koloğlu, 1929'da babasının kaymakamlık yaptığı Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu.





Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Koloğlu, İstanbul Üniversitesi Yüksek Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu. Koloğlu, daha sonra Strasbourg Üniversitesi'nde doktora yaptı.





Gazeteciliğe 1947 yılında başlayan Orhan Koloğlu, farklı gazetelerde, muhabir, yazar ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı.





Çeşitli ülkelerde basın ateşesi olarak görev yapan Koloğlu, Milliyet gazetesinin Almanya baskısını başlattı.





Tarih ve sosyal bilimlerle ilgili önemli araştırmalarıyla bilinen ve çok sayıda kitabı bulunan Koloğlu, 1974 ve 1978-1979'da Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü yaptı.





Koloğlu, 1978'den itibaren, değişik üniversitelerin tarih ve iletişim fakültelerinde dersler verdi. Libya Al Fateh Üniversitesi'nde doçent olarak çalıştı.(kaynak AA)





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Mesaj Yayınladı





Orhan Koloğlunun uzun yıllar kaldığı Gazeteciler Cemiyeti Darıca Huzurvevinin yapılmasına azda ols katkı sunduk dönemin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Merhum Nezih Demirkent huzur Evi ile ilgili katkılarımızdan dolayı o dönemki Balotaj kuruluna bizim için referans olmuş Gazeteciler cemiyetine üye olmamızı sağlamıştı

Bir oldu bitti ile Deprem bahanesi ile yıkılan Gazeteciler Cemiyeti Darıca huzur evinin belediye başkanı sayın Muzaffer Bıyık Beyden yeniden yapılacağını öğrendim çok sevindim

uzun yıllar Üyesi olduğum İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Ünlü tarihçi Orhan Koloğlu ile ilgili geniş bir mesaj yayınladı Cemiyetin mesajını sizlerle paylaşıyorum





TGC Yönetim Kurulu başsağlığı mesajı yayınladı:

"Orhan Koloğlu’nun ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz"





İSTANBUL- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Basın Şeref Kartı ve 2000 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü(200) sahibi gazeteci, yazar, basın tarihçisi Orhan Koloğlu 17 Nisan 2020 Cuma günü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi vefat etti.





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazeteci, yazar ve basın tarihçisi olarak çok uzun yıllar başarıyla hizmet veren Orhan Koloğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. TGC’ye ve Basın Müzesi’ne de büyük katkı sağlayan Orhan Koloğlu’nu hiç unutmayacağız. Orhan Koloğlu’nun ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.





TGC YÖNETİCİLERİ ORHAN KOLOĞLU’NU ZİYARET EDİP PLAKET SUNMUŞTU

2019 Temmuz ayında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş Orhan Koloğlu’nu ziyaret etmiş, kurulduğu günden bu yana TGC Basın Müzesi’ne verdiği büyük katkılardan dolayı şükran plaketi sunmuştu.





Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Orhan Koloğlu, şunları söylemişti:





“Galatasaray Lisesi’nde çıkardığımız İleri Dergisi ile 16 yaşında yazarlığa başladım. bugün 90 yaşındayım. Hala yazmaya devam ediyorum. Çıkacak olan 90. Kitabımın adı ’90’a girerken 90’nıncı Kitap’ yakında okurlarla buluşacak. Bu kitabımda beni var eden hayatımdaki tüm önemli olaylara yer verdim. Okumak, yazmak, araştırmak tüm hayatım boyunca en çok keyif aldığım işler oldu. Beni bugüne kadar getirdi ve ayakta tuttu. Meslektaşlarıma hatırlatmak istediğim bir konu var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Müzesi’nin üyeleri tarafından desteklenmesi çok önemli. Ben Basın Müzesi’nin kuruluşundan bu yana elimden gelen tüm katkıyı sağladım. Müze’nin zenginleşmesi için uğraştım. Bugün bana yapılan ziyaretten büyük mutluluk duydum.”





Konuşmasında Türkiye’nin demokratik bir ülke olabilmesi için Atatürk değerlerinden uzaklaşmaması gerektiğini hatırlatan Orhan Koloğlu, “Genç gazeteciler mesleklerine sahip çıksınlar. Araştırmayı hiç bırakmasınlar. Bu ülkenin var olabilmesi için Atatürk’ün dışlanmaması gerekiyor” diye eklemişti.

91 yaşındaki gazeteci, yazar, basın tarihçisi Orhan Koloğlu'nun cenazesi alınan bilgiye göre Zincirlikuyu Aile Mezarlığı’na defnedilecek, toprağa veriliş tarihi daha sonra paylaşılacak.





ORHAN KOLOĞLU KİMDİR?

1929 yılında Konya Kadınhanı’nda doğdu. II. Dünya Savaşı sonrasında Libya'da yeni kurulan hükümette, Ankara hükümetinin izni ile başbakanlık görevinde bulunan Sadullah Koloğlu'nun oğlu. Galatasaray Lisesi'ni, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne (bugün İletişim Fakültesi'ne) bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Doktora çalışmasını Strasbourg Üniversitesi Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yaptı. Gazetecilik hayatına 1947 yılında Sulhi Garan'ın Türk Spor adlı gazetesinde spor yazarlığı ile başladı.1964 yılında Son Saat, Yeni Sabah, Akşam, Yeni İstanbul gazetelerinde muhabir yazı işleri müdürü ve yazar olarak çalıştı. 1970-1980 yılları arasında kısa süreli Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde görev yaptı. 12 Mart Döneminde Beyrut'ta görevli olan Orhan Koloğlu, İhtilal sonrası Türkiye'ye çağrıldı ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilgili yazdığı rapor nedeniyle 15 gün Ankara Cezaevinde hapis yattı. Orhan Koloğlu, Hacettepe Üniversitesi’nde devrim tarihi dersi verdi.1982-84 yılları arasında Libya'nın Trablusgarp kentindeki El-Fateh Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak bulundu. Popüler Tarih ve Aydınlık'ta çeşitli yazıları yayınlandı.





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Portreler Galerisi’nde yağlıboya tablosu asılan Koloğlu Türk Basının usta ismi Doğan Koloğlu’nun kardeşi.

Orhan Koloğlu, 1995 yılında Türk Çağdaşlaşması adlı eseriyle Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü kazandı. 2000 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü aldı. 2001 yılında Reklamcılar Derneği Orhan Koloğlu'nun yüzyıllık reklam arşiv koleksiyonunu satın alarak "Türkiye'de Reklamcılığın İlk Yüzyılı: 1840-1940" adıyla bir sergi açtı ve sergiyi kitaplaştırdı. 90 kitabı var 15 ülke arşivinde çalıştı. Yedi dil biliyor.





Kitapları: Koloğlu'nun basın tarihi ağırlıklı araştırma kitaplarının bazıları;



