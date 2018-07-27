Orhangazi Anadolu Lisesi’ne Spor Salonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha güzel şartlarda spor eğitimi almaları için okullara spor salonları inşa ediyor. Bugüne kadar pek çok okula yapılan okul tipi spor salonları öğrencilere modern ve sağlıklı bir ortamda spor yapma imkânı sağlıyor. Okul tipi spor salonları pek çok sportif aktiviteyi bir arada sunabilmeleri yönüyle öğrencilere farklı dallarda spor yapma şansı sunuyor. Spor salonlarıyla spor saatleri dolu dolu geçiyor. Büyükşehir Belediyesi bu salonlardan birini Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi için yapacak.



6 FİRMA TEKLİF SUNDU

Salonun yapımı için ilk adımı atan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, salonun yapacak yüklenici firmayı belirlemek için ihale düzenledi. İhale salonunda gerçekleştirilen oturuma 6 firma teklif verdi. En düşük teklifi 3 milyon 48 bin TL ile Yazar Bilişim İnşaat verirken en yüksek teklif 3 milyon 538 bin TL ile Modern Yapı’dan geldi. Komisyon değerlendirmesinin ardından işi alacak olan yüklenici firma projeyi 350 gün içinde tamamlayacak.

BİN 600 METREKARE KULLANIM ALANI

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak.







FİBA ONAYLI ZEMİN KAPLAMASI

Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak.

HER AN SPOR

Öğrencilerin spor saati aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayan okul tipi spor salonları, farklı spor dallarında da antrenman yapma imkânı veriyor. Fitness, güreş, judo, jimnastik bu sporlardan bazıları arasında yer alıyor. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunan salonlar her türlü hava şartlarında spor yapma olanağı sağlıyor.