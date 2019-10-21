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Orhangazi Spor Salonu’nun tribün yapım işi başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi’ne kazandırdığı kapalı spor salonunun saha alanı ile tribün yapım işi başladı.

Orhangazi Spor Salonu'nun tribün yapım işi başladı

21 Ekim 2019 Pazartesi 09:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları, çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor.  Bu kapsamda inşaat çalışmaları hızla süren ve bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nun kompozit kaplama imalatına devam edilirken elektrik tavaları çekilmeye başlandı. Spor salonunun iç kısım işlerine geçtiğimiz haftalarda başlayan Büyükşehir ekipleri, spor salonunun bulunacağı alan ile tribün yapım işine başladı.

 

SPOR SALONUNUN İÇ DUVARLARINA ALÇI YAPILIYOR

Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa ettiği okul tipi spor salonların bir yenisini de Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi yanına inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bu salonları vatandaşın da kullanımına sunuyor. İnşaat çalışmaları hummalı şekilde devam eden spor salonunun dış cephe çatı kaplama işlerine devam ediliyor. Spor salonunun bulunacağı alan ile tribün yapım işine de başlayan Büyükşehir ekipleri, kompozit kaplama imalatına devam edecek. Spor salonun iç duvarda alçı sıva işleri de sürerken tribünün üst kısmındaki betopan duvar imalatları için profil karkas imalatı yapılıyor.

 

BİN 600 METREKARELİK KAPALI ALAN

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak.







 

FİBA ONAYLI ZEMİN

Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak.

 

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