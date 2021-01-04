Orhaniye-Kozluca Yolu Asfaltlandı

5 köyü birbirine bağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 650 metre uzunluğundaki Orhaniye- Kozluca yolunda asfalt serimi yapıldı.

İzmit ilçesinde üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köy yollarını şehir merkezindeki gibi konforlu ve güvenli hale getiriyor. İzmit’te beş köyü birbirine bağlayan, araç trafiğinin oldukça fazla olduğu 2 bin 650 metre Orhaniye- Kozluca yolunda asfalt serimi yapıldı.

3 BİN 750 TON ASFALT SERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Durhasan, Kozluca, Balören, Dağköy, Sultaniye köylerini birbirine bağlayan 2 bin 650 metre uzunluğundaki Orhaniye-Kozluca yolunda asfalt serimi yaptı. Asfaltlama öncesi yolda iyileştirme ve terasman çalışması yapan ekipler, yolu trafik taşıma yüküne uygun hale getirmek için 5 bin 500 ton pilant mix temel serimi yaptı. Pmt serilmesinin ardından 2 bin 650 metre uzunluğundaki Orhaniye-Kozluca yoluna 3 bin 750 ton asfalt serimi yapıldı.