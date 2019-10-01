Orman Bakanlığı’ndan, Kop Dağı’ndan, Harşit Savunması’na Şehitlere Vefa Anıtı ve mesire alanı

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile Harşit Vadisi’nde tarih ve kültür turu



Dağlar, ovalar ve ırmaklar tarihimizi anlatır. Kahramanlık destanlarının yazıldığı ırmaklardan birisi de Bayburt Kop Dağı’ndan Giresun Tirebolu’ya, Gümüşhane Harşit Irmağı Vadisi’nde Birinci Dünya Harbi’nde verilen kurtuluş destanıdır.

Doğu Karadeniz’de bir çok il ve ilçede kurtuluş günleri kutlanır, tanıtım günleri düzenlenir. Ancak nasıl kurtuluş olduğu, Rusların nerede durdurulduğu sorulmaz, araştırılmaz. Eğlenceler yapılır, türküler söylenir. Harşit Irmağı Vadisi’nde verilen, 16 aylık Rusları durdurmadan hiç söz edilmez.

Zaferler tarihimize, bir Çanakkale birde Harşit geçilmedi sözünü yazdıran ecdadımızın, büyük mücadele verdiği Harşit Irmağı’nda yaşanan binlerce yıllık İpek Yolu, Tarihi Türk İslam Medeniyeti’nde Harşit Irmağı’nın yeri ve Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi’nde Harşit Irmağı’nda verilen mücadele ile ilgili İktav Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak yaptığımız araştırma ve belgesel çekimlerimiz ile tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz.



Orman Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Özkaya Bey ile daha önce Harşit Vadisi ve Şaban Kalesi ile ilgili bildiler verip bölgede araştırmalar yaptık. Son olarak 27 Eylül Cuma günü, Giresun Orman Bölge Müdürü Sayın Ahmet Güneş başkanlığında bir heyetle, Harşit Nehri’nin Tirebolu’dan denize döküldüğü bölgede eski taş ocağının olduğu yerde yapılacak Kafkas Cephesi 100. Yıl şehitlere vefa anıtı ve Mesire alanı ile ilgili bilgi alıp, Orman Bakanlığı yetkililerine Harşit vadisinin kültür medeniyet ve zaferler tarihimizdeki yeri ve önemi hakkında bilgi verdim.