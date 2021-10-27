banner685
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘’Ormanlarımız Yok Olmasın’’ Sergisi Ormanya’da Açıldı

“Ormanlarımız Yok Olmasın” temalı canlı performans resim etkinliğinde Ormanya’yı tuvallerine taşıyan öğrencilerin eserleri sergilenmeye başladı

‘'Ormanlarımız Yok Olmasın'' Sergisi Ormanya'da Açıldı

27 Ekim 2021 Çarşamba 10:18

                                                                                                      

Güzel Sanatlar ve Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrenciler, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için “Ormanlarımız Yok Olmasın” temalı canlı performans resim etkinliği düzenlenmişti. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam alanı Ormanya’da gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin, doğayı tuvallerine yansıttığı eserler Ormanya Sergi Salonu’nda sergilenmeye başladı.

 

ORMANLARIMIZ YOK OLMASIN

Kartepe Güzel Sanatlar Lisesi, Çayırova Yapı Kredi ve Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Gebze Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden “1000 Okul Projesi” kapsamında sergilenmeye değer görülen eser sahipleri ile yepyeni bir proje daha hayat buldu. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğince gerçekleştirilen “Ormanlarımız Yok Olmasın” temalı canlı performans resim etkinliği 33 öğrenciyle Ormanya’da gerçekleştirilmişti. Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Güzel Sanatlar Liselerinde eğitim gören öğrenciler Ormanya’da hayal güçlerini konuşturduğu eserler, sergilenmeye başladı.

 

ORMANYA ZİYARETÇİLERİ SANATA DOYACAK

Ormanya’da Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi, Ormanköy, Göller, Böcek Oteli, Yaban Yaşam Alanı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gibi bölümlerde gerçekleşen canlı performans resim etkinliğinde ortaya çıkan eserler Ormanya Sergi Salonunda görücüye çıktı. Ormanlarımız yok olmasın temasıyla farkındalık oluşturmak isteyen öğrencilerin çizimleri 15 Aralık tarihine kadar  Ormanya Sergi Salonunda gezilebilecek.

 














Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Ay Yıldızlı Al Bayraklarla Süslenecek Kocaeli Ay Yıldızlı Al Bayraklarla Süslenecek
Cumhuriyet Kupası’nda Ödüller Başkan Büyükgöz’den Cumhuriyet Kupası’nda Ödüller Başkan Büyükgöz’den
“Büyük Projeler Ancak Güçlü Belediye Yönetimiyle Mümkündür” “Büyük Projeler Ancak Güçlü Belediye Yönetimiyle...
Son Çıkış Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Gördü Son Çıkış Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Gördü
Dilovası Çerkeşli’deki Yeni Saha İçin Çalışmalara Başlandı Dilovası Çerkeşli’deki Yeni Saha İçin Çalışmalara...
KARTEPE’DE ULUSLARARASI SAZAN TUTMA YARIŞMASI BAŞLIYOR KARTEPE’DE ULUSLARARASI SAZAN TUTMA YARIŞMASI BAŞLIYOR
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli Ay Yıldızlı Al Bayraklarla Süslenecek
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 98. Yılı

Haberi Oku