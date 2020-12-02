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Ormanlarımızda Ve Kültürümüzde Dağlar`ın Önemi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın Ormanlarımız ve Kültürümüzde Dağlar`ın önemi adlı yazdığı makaleyi sizlere sunuyoruz.Atalarımız ormansız dağ olmaz der. Orman ve dağlarla ilgili çok şey anlatılır ve söylenir. Dağlar`ın kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yeri vardır .

Ormanlarımızda Ve Kültürümüzde Dağlar`ın Önemi

02 Aralık 2020 Çarşamba 11:42

Korona Vebasında Dağlar ve Ormanların Önemi
Atalarımız ormansız dağ olmaz der. Orman ve dağlarla ilgili çok şey anlatılır ve söylenir. Dağlar`ın kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yeri vardır .
Ural Altay Tanrı dağlarından Kafkaslar’a Anadolu’daki dağlarımız Balkanlar gönül coğrafyamızdır .
Küçük yaşımdan itibaren dağlar hep ilgilimi çekti dağların zirvesine çıkmak hep hayalim oldu.
Allah nasip etti. Hira dağından Nur dağına Altaylardan Tanrı dağlarına.
Turisina dağına çıkamasam da Sina çölünden geçtim. Kuzey Afrika`da Atlas dağlarının bir bölümüne kadar çıktık .
Kafkaslardan Balkan dağlarına kadar gönül coğrafyamızı gezip görüp gidip belgeseller çekerek tarihe not düştük
Anadolu`da benim ilk dağım Giresun Espiye Dikmem köyünde bugün çok büyük çevre katliamının yaşandığı Kızılkaya dağları`nın son hali canımı yakıyor vicdanımızı kanatıyor .
Yaylalalardaki Kurtini ve Akılbaba yayla dağlarında çocukluk yıllarımın en güzel günleri geçti.
Köyündeki Kızılkaya dağları Gürgen dağları ve Avuttepesi ne bakarak hep hayaller kurup mutlu olurdum o günler çok gerilerde kaldı .
Gençlik yıllarımda dağlar ovalar ve nehirler benim vefakar arkadaşım oldu. Merhum Prof. Dr. Haluk Dursun ile 1999 yılın da Yuna nehrinin kaynağında birlikte su içip abdest aldım.
Haluk hoca bana dağlar ovalar ve nehirlerin kültür tarihimizdeki yerini anlatıp Nil`den Tuna`ya Osmaneli coğrafyası kitabını hediye etti

Kocaeli Dağları
Geçen hafta Haluk Hocanın çocukluk yıllarını geçirdiği Hereke kayalı dağlarında sonbahar belgeselini çektim. Hereke Kayalı, Dilovası ve Gebze dağları benim 42 yıllık geçmişimin de canlı şahidi .
Gezi yazılarını okuyarak büyüdüğüm Merhum Prof. Dr. Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun`un Hereke Dilovası dağları ile ilgili yazdığı son yazısının linkini sizlerle paylaşıyorum.
Evet dağlar kültür ve medeniyet tarihimiz de çok önemli
Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya’nın Dağlarla ilgili yazdığı şiirle sizleri baş başa bırakıyorum
Dağlar
Doruk beyaz, dere mavi;
Etekler, yeşil çuhadan..
Dağlar, koskoca dünyayı
İkiye böler ortadan...
Ki nesi kalır dünyanın
Dağları çeksen aradan?
Kartal, süzülür yuvadan;
Yuvası vardır kayadan.
Dağlarda kartopu diye
Birbirine ay atan
Kızlar... ki dudakları al...
Alları, değil boyadan.
Dağ uykulariyle mahmur
Yüzlerini, gün doğmadan,
Seyrederler, ya suyun ya
Ayın tuttuğu aynadan.
Yaratırken şu dünyayı
Yeri, göğüyle yaradan,
Dağı sahiden yaratmış,
Geri kalanı şakadan!
Kurtlarına helâl olsun
Ne alırlarsa ovadan
Bayrak ve vatan şairimiz Arif Nihat Asya`nın Peygamber sevgisi ile ilgili yazdığı şiiri iktav belgesel yayıncılık www.iktav.com kültür hizmeti haline getirdik Arif Nihat Asya’yı rahmetle anıyor hazırladığımız klibi sizlerle paylaşıyoruz
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