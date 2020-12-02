Ormanlarımızda Ve Kültürümüzde Dağlar`ın Önemi

Korona Vebasında Dağlar ve Ormanların Önemi

Atalarımız ormansız dağ olmaz der. Orman ve dağlarla ilgili çok şey anlatılır ve söylenir. Dağlar`ın kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yeri vardır .

Ural Altay Tanrı dağlarından Kafkaslar’a Anadolu’daki dağlarımız Balkanlar gönül coğrafyamızdır .

Küçük yaşımdan itibaren dağlar hep ilgilimi çekti dağların zirvesine çıkmak hep hayalim oldu.

Allah nasip etti. Hira dağından Nur dağına Altaylardan Tanrı dağlarına.

Turisina dağına çıkamasam da Sina çölünden geçtim. Kuzey Afrika`da Atlas dağlarının bir bölümüne kadar çıktık .

Kafkaslardan Balkan dağlarına kadar gönül coğrafyamızı gezip görüp gidip belgeseller çekerek tarihe not düştük

Anadolu`da benim ilk dağım Giresun Espiye Dikmem köyünde bugün çok büyük çevre katliamının yaşandığı Kızılkaya dağları`nın son hali canımı yakıyor vicdanımızı kanatıyor .

Yaylalalardaki Kurtini ve Akılbaba yayla dağlarında çocukluk yıllarımın en güzel günleri geçti.

Köyündeki Kızılkaya dağları Gürgen dağları ve Avuttepesi ne bakarak hep hayaller kurup mutlu olurdum o günler çok gerilerde kaldı .

Gençlik yıllarımda dağlar ovalar ve nehirler benim vefakar arkadaşım oldu. Merhum Prof. Dr. Haluk Dursun ile 1999 yılın da Yuna nehrinin kaynağında birlikte su içip abdest aldım.