Ormanlık alanda avukat dövdüler!
İzmit'te ormanlık alanda dövülen avukat M.K. jandarmadan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. Olay gece saatlerinde, Umuttepe mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda dövülen Kocaeli Barosu avukatlarından M.K. jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ekibi, 112 Acil'e haber verdi. 112 Acil ekibi baygınlık geçiren avukata ilk müdahalede bulundu. İç kanama geçiren avukat M.K. kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.