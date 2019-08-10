banner448
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini bekliyor

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ormanya Bayram'da ziyaretçilerini bekliyor

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin prestij projelerinden Ormanya Doğal Yaşam Parkı, bayram için hazırlıklarını tamamladı. Ziyaretçiler için her şeyin düşünüldüğü Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

 

BİRBİRİNDEN FARKLI AKTİVİTELERLE DOĞAYI KEŞFEDİN

2 bin dönüm üzerine kurulu alanda; hayvanlar ile içe içe olabileceğiniz Çocuk Hayvan Bahçesi, Kızıl Geyik, Ceylan ve Karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında özgürce görebileceğiniz Vahşi Yaşam Alanı bulunuyor. Öte yandan sessizliği ve kuş cıvıltılarıyla doğanın keyfini çıkarabileceğiniz toplamda 26 km ile Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, bayramı doğanın içinde doyasıya yaşamak için Karavan ve Çadır Kamp alanı ve Mesire Alanı ile birlikte, Ormanya bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

 

BAYRAMDA ZİYARET SAATLERİ

Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı; bayramın birinci günü 13.00-20.00 saatleri arasında, diğer günler ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın, “STK’lar şehrin vicdanıdır” Başkan Büyükakın, “STK’lar şehrin vicdanıdır”
Büyükşehir bayramda görev başında olacak Büyükşehir bayramda görev başında olacak
Gebze’de Alişan rüzgarı esti Gebze’de Alişan rüzgarı esti
Başkan Büyükgöz’ün Kurban Bayramı mesajı Başkan Büyükgöz’ün Kurban Bayramı mesajı
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Başkan Büyükgöz’den esnaf turu Başkan Büyükgöz’den esnaf turu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Başkan Büyükakın, “STK’lar şehrin vicdanıdır”
Başkan Büyükakın, “Her fırsatta sivil toplum kuruluşları ile istişare halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi...

Haberi Oku