Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin prestij projelerinden Ormanya Doğal Yaşam Parkı, bayram için hazırlıklarını tamamladı. Ziyaretçiler için her şeyin düşünüldüğü Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

BİRBİRİNDEN FARKLI AKTİVİTELERLE DOĞAYI KEŞFEDİN

2 bin dönüm üzerine kurulu alanda; hayvanlar ile içe içe olabileceğiniz Çocuk Hayvan Bahçesi, Kızıl Geyik, Ceylan ve Karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında özgürce görebileceğiniz Vahşi Yaşam Alanı bulunuyor. Öte yandan sessizliği ve kuş cıvıltılarıyla doğanın keyfini çıkarabileceğiniz toplamda 26 km ile Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, bayramı doğanın içinde doyasıya yaşamak için Karavan ve Çadır Kamp alanı ve Mesire Alanı ile birlikte, Ormanya bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

BAYRAMDA ZİYARET SAATLERİ

Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı; bayramın birinci günü 13.00-20.00 saatleri arasında, diğer günler ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.