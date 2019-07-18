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Ormanya, BKM’nin filmine ev sahipliği yapacak

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)’nin yeni sinema filmine Ormanya ev sahipliği yapacak.

Ormanya, BKM'nin filmine ev sahipliği yapacak

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:10

Türkiye’nin en önemli yapım şirketlerinden biri olan Beşiktaş Kültür Merkezi  (BKM), yönetmenliğini Tuğçe SOYSOP’un üstlendiği yeni filmini Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da çekecek. Yapım ekibi doğal ortamın zarar görmemesi için titizlikle Ormanya görevlilerinin nezaretinde çalışmalarına devam ediyor.

 

ORMANYA’NIN BÜYÜLÜ DÜNYASI ARTIK SİNEMA’DA

Çocukları büyülü bir dünya ile buluşturacak olan film, doğa temalı fantastik bir macerayı sinemaseverle buluşturacak. Ormanya’nın Hobbit Evleri’nde çekilecek olan filmin çekimlerine Temmuz ayı sonunda başlanması planlanıyor. Cast ajansının ilimizde yaptığı seçmeler neticesinde Kocaeli’li oyuncular da bazı rollerde görev alacak.

 

FİLMİN GALASI KOCAELİ’NDE YAPILACAK

Sömestre tatilinde vizyona girmesi beklenen sinema filminin galası oyuncuların da katılımıyla Kocaeli’nde yapılacak.

 

KOCAELİ’NİN TANITIMINA VE MARKASINA KATKI SAĞLAYACAK

Ormanya’nın birçok noktasında çekilecek sahneler ile İlimizin doğal güzelliklerinin de tanıtımına katkı sunacak. BKM’nin Güldüy Güldüy’ün çocuk yıldızlarının rol aldığı son yapımı “Bizim Köyün Şarkısı” sinemada gişe rekorları kırmıştı. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği film toplamda bir buçuk milyonu aşkın seyirci tarafından izlenmişti.

 

FİLM ÇEKİMLERİ SİNEMA TURİZMİNİ DE CANLANDIRACAK

Doğal güzellikleri ile Türkiye’nin sayılı şehirlerinden biri haline gelen Kocaeli, birbirinden farklı turizm başlığının odak noktası haline gelirken, Ormanya’da çekilecek sinema filmi sayesinde şehrin sinema turizmine de katkı sağlayacak.

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