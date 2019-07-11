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Ormanya Whatsapp hattı hizmetinizde

Ormanya Doğal Yaşam Parkı ziyaretçileri artık Whatsapp aracılığı ile talep ve önerilerini iletebilecek.

Ormanya Whatsapp hattı hizmetinizde

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:00

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin prestij projelerinden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, ziyaretçilerin soru, görüş ve önerilerini iletebilmeleri için akıllı cep telefonlarında kullanılan iletişim uygulaması “WhatsApp” üzerinden whatsapp hattı oluşturdu. Bu sistemde vatandaşlar dilek ve şikâyetlerini, görsel mesajlar ile “0533 381 25 39 numaralı hatta “WhatsApp” uygulaması aracılığıyla iletebilecek.

 

WHATSAPP İLE ANINDA MÜDAHALE

Vatandaşların soru-istek ve önerilerini hızlıca çözüme kavuşturmak için oluşturulan Whatsapp hattında özellikle Ormanya içerisinde meydana gelebilecek durumlara hızlı müdahale edebilmek amaçlandı. Bu uygulama sayesinde, alan içerisinde meydana gelen ve aciliyet gerektiren herhangi bir durumun görsel olarak iletilmesi de mümkün.

 

VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER

Uygulama ile vatandaşların ilettiği her durum yetkililere iletilerek en kısa ve hızlı şekilde çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşlar; her türlü talep ve önerileri için 0533 381 25 39 numaralı hattın yanı sıra Ormanya genel hattı 0262 331 6611, web sitesi www.ormanya.com ve sosyal medya hesaplarından da ulaşabiliyor.

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