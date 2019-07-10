Ormanya’da ikinci otopark inşa ediliyor

Kocaeli, çevre iller ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayan Doğal Yaşam Parkı Ormanya, stresten uzak ve doğanın içerisinde vakit geçirmek isteyen insanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Günlük ziyaretçilerin yanı sıra Ormanya’ya Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden ziyaretçi, karavan ve çadır kampı için geliyor. Yaşanan bu ilgiden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Ormanya’ya gelen vatandaşların park sorunu yaşamaması için ikinci otoparkı inşa ediyor. İnşasına başlanan ikinci otopark ile Ormanya’daki otopark kapasitesi 570 araç sayısına yükselecek.