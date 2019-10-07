Ormanya’da park sorunu yaşanmayacak

Kocaeli’nin çevre illerinden ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayan Doğal Yaşam Parkı Ormanya, stresten uzak ve doğanın içerisinde vakit geçirmek isteyen insanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Günü birlik ziyaretçilerin yanı sıra Ormanya’ya Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden gelen ziyaretçiler, karavan ve çadır kampı ile de konaklıyor. Yaşanan bu ilgiden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ormanya’ya gelen vatandaşların park sorunu yaşamaması için ikinci bir otopark daha yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda ikinci otoparkın asfalt serimi gerçekleştirildi. Kaldırım ve parke işleri devam eden projede, ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemesi de yapılacak.

BİN 600 TON ASFALT SERİLDİ

Ormanya 2. etap otoparkında kazı ve dolgu çalışmaları sonrasında asfalt öncesi düz bir zemin için 2 bin 800 ton PMT serimi yapıldı. Toplamda 203 araç kapasiteli olacak olan otopark, 8 bin 900 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. İkinci otopark alanına bin 600 ton asfalt serildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 2 bin 850 metre kaldırım ve bin 750 metrekare parke kaplama yapım çalışmalarına devam ediyor.

ORMANYA’DA OTOPARK KAPASİTESİ 570’E ÇIKACAK

İkinci otoparkta, yağmur yağışı sonrası su birikintilerinin oluşmaması için 470 metre yağmursuyu hattı imalatı ve elektrik alt yapı çalışmaları tamamlandı. İkinci otoparkın tamamlanması ile Ormanya’nın, otopark kapasitesi 570 araca çıkacak. İkinci otopark ile günü birlik ve kamp için Ormanya’ya gelecek olan vatandaşlar, otopark sorunu yaşamadan araçlarını rahat bir şekilde park edebilecek.