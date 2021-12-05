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Ormanya’da Yaban Hayatı Koruma Günü Coşku İle Kutlandı

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya, 4 Aralık Dünya Yaban Hayatı Koruma Gününü coşkuyla kutladı. Birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklerin yer aldığı günde çocuklar şahin görmenin mutluluğunu yaşadı.

Ormanya'da Yaban Hayatı Koruma Günü Coşku İle Kutlandı

05 Aralık 2021 Pazar 11:30


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin prestij projelerinden biri olan Ormanya’da 4 Aralık Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. Yaban hayatının öneminin vurgulandığı etkinliklerde, yaban hayat gözlemi, Kuş Gözlemi, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gezisi, Kuş Evi Yapımı, gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici birçok etkinliğe yer verildi.

 

YABAN HAYVANLARINI YAKINDAN TANIDILAR

Dünya Hayatı Koruma Günü sebebi ile Ormanya’ya gelen çocuklar Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini de gezdi. İlk olarak merkez hakkında kısa bir bilgilendirme ile başlayan gezide çocuklara, Ameliyat Odası, Röntgen Odası, Laboratuvar, Ecza Odası ve Klinik bölümü gezdirildi. Her bölümü alanında uzman veteriner hekimler ve biyolog tarafından tanıtılan merkezde çocuklar veteriner hekimliği deneyimlemenin heyecanını yaşadı. Şahinin kanat açıklıklarını ve bacak boyunu gözlemleyen çocuklara karga ve Şahin türleri tanıtılarak tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

 

SİNEK KANADI İNCELENDİ

Deneyimleyerek öğrenmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar Laboratuvar bölümünde bir sineğin kanadını mikroskop ile inceledi. Ormanya biyoloğunun gözleminde devam eden süreçte, çocuklar hemogram cihazı, ultrason cihazı gibi cihazları da tanıma fırsatı buldu.

 

KUŞLAR İÇİN KUŞ EVİ YAPTILAR

Alanında uzman eğitmenlerin verdiği yaban hayatı eğitimlerinde, çocuklar birbirinden eğlenceli aktivitelerle yaban hayatını tanıdı.

Doğa okulu alanında eğitim alan çocuklar Doğa Kâşifleri etkinliği ile yaban hayat gözlemi yaparak çevredeki yaban hayvanlarını ve yaban hayatının bir parçası olan kuşları doğal ortamlarında gözlemleme fırsatı elde etti. Kısa bir dürbün eğitiminden sonra gözlem yapmaya başlayan çocuklar Omanya’da sık görülebilen kızıl gerdan, büyük baştankara, karatavuk, orman ağaçkakanı gibi kuş türlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Bunun yanı sıra kuşlar için ev yapan çocuklar yaptıkları kuş evlerini eğitmen eşliğinde Ormanya’ya astı.








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