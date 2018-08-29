Ormanya’ya Üç Yeni Genç Üye

ÜÇ GENÇ YAVRU
Ormanya genç deve kuşlarının heyecanını yaşıyor. Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya’nın yeni gözdesi olan 3 yavru deve kuşu parktaki diğer deve kuşlarına katıldılar. Yavru Afrika devekuşları Ormanya’da yeni yuvalarına yerleştirildi. Deve kuşlarının kendileri kadar yumurtaları da bir hayli ilgi görüyor. Ziyaretçiler tarafından çok sevilen ve oldukça ilgi gören deve kuşları, Ormanya’daki yeni yaşam alanlarında ziyaretçilerle buluşuyor.
UZUN YÜRÜYÜŞ YOLLARI
Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya’da 52 türde 517 adet hayvan bulunuyor. Parkta kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan, yaban koyun, şamua, Anadolu dağ keçisi, yılkı atı, yaban koyunu, siyah kıl keçisi, minyatür keçi, tiftik keçisi, Karakaya ve karagül koyunu, oklu kirpi, Mardin beyaz eşeği, lama, deve, tavus kuşu, at, midilli atı, zebra, kuğu, yeşilbaşlı yaban ördeği ve sülün yer alıyor. Önümüzdeki hafta piton ve boğa yılanı ile iguana sürüngen türleri de parktaki yerini alacak. Parkın içinde uzun yürüyüş yolları ve ağaçların altında vatandaşlar için serin piknik alanları bulunuyor.