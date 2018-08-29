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Ormanya’ya Üç Yeni Genç Üye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente sunduğu gözde proje Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya’nın hayvan popülasyonu artıyor.

Ormanya'ya Üç Yeni Genç Üye

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:32

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Uzuntarla Tabiat Parkı 

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dinlence ve spor alanı olarak hizmete sunduğu Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya vatandaşların gözde mekânı haline geldi. Ailelerin ve sporcuların sık tercih ettikleri Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya’ya uzun parkurlarıyla yürüyüş ve koşu yapmaya imkân verirken, ailelerde hayvan yaşam alanlarını çocuklarıyla gezerek stres atıyorlar. Özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçi ağırlayan Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya’nın içindeki hayvan sayısı da giderek çoğalıyor. Yeni getirilen deve kuşları da parktaki yerlerini aldılar.  

 

ÜÇ GENÇ YAVRU

Ormanya genç deve kuşlarının heyecanını yaşıyor. Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya’nın yeni gözdesi olan 3 yavru deve kuşu parktaki diğer deve kuşlarına katıldılar. Yavru Afrika devekuşları Ormanya’da yeni yuvalarına yerleştirildi. Deve kuşlarının kendileri kadar yumurtaları da bir hayli ilgi görüyor. Ziyaretçiler tarafından çok sevilen ve oldukça ilgi gören deve kuşları, Ormanya’daki yeni yaşam alanlarında ziyaretçilerle buluşuyor.

 

UZUN YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya’da 52 türde 517 adet hayvan bulunuyor. Parkta kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan, yaban koyun, şamua, Anadolu dağ keçisi, yılkı atı, yaban koyunu, siyah kıl keçisi, minyatür keçi, tiftik keçisi, Karakaya ve karagül koyunu, oklu kirpi, Mardin beyaz eşeği, lama, deve, tavus kuşu, at, midilli atı, zebra, kuğu, yeşilbaşlı yaban ördeği ve sülün yer alıyor. Önümüzdeki hafta piton ve boğa yılanı ile iguana sürüngen türleri de parktaki yerini alacak. Parkın içinde uzun yürüyüş yolları ve ağaçların altında vatandaşlar için serin piknik alanları bulunuyor.

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