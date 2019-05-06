"Ormanya’yı altı milyon kişi ziyaret etti"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, dünyanın üçüncü ve Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı olan Ormanya’da hafta sonunu keyifli bir şekilde geçiren ailelere eşlik etti. 4.000 dönüme yayılan, 73 farklı türde 871 hayvanın yer aldığı Ormanya’da 30 karavan 50 çadır kapasiteli alanın yanı sıra 500 araçlık ücretsiz otoparkın olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “2018 Mayıs ayında hizmete açılmasıyla bugüne kadar altı milyonu aşkın ziyaretçimizi Ormanya’da ağırladık. Ailelerimizin ve özellikle çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bize enerji veriyor” dedi.



ALA GEYİK, KIZIL GEYİK, CEYLAN, KARACA VE DAĞ KEÇİSİ

26 km’lik yürüyüş ve bisiklet parkuru ve 3.000 kişilik mesire alanına sahip olmasıyla Ormanya’ya çevre illerden gelen vatandaşların da yoğun ilgisinin olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde 67 türde 768 adet hayvan bulunmaktadır. Vahşi Yaşam Alanımızda ise Ala Geyik, Kızıl Geyik, Ceylan, Karaca, Dağ Keçisi ve Yılkı atlarının yer aldığı 40’ar dönümden oluşan toplamda 9 adet yaşam alanı vardır. Bu alanda 6 türde 118 adet hayvan bulunmaktadır” açıklamasını yaptı. Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yürüyüş ve bisiklet parkurları, Aromatik Bitki Yolu’nun yanı sıra içerisinde Doğa Müzesi’ni de barındıran Ormanya’da çocuklar için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü Doğa Okulunun da faaliyette olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Öncelikli hedefimiz çocuklarımızın doğa ile zayıflayan bağlarını güçlü bir şekilde tekrar oluşturulmasını sağlamak ve çocukların doğada yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“ORMANYA HER GEÇEN DAHA DA GÜZELLEŞECEK”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel ve Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel’in de yer aldığı incelemelerde Ormanya’yı ziyaret eden ailelerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Halkımızın büyük ilgi gösterdiği Ormanya her geçen daha da güzelleşecek ve vatandaşımıza daha güzel hizmet verecek” dedi. Başkan Büyükakın, daha sonra bölge insanının ev ürünlerinin sattığı stantları da ziyaret ederek, bereketli işler diledi.