Örnek Çalışmalara İmza Attı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yıl içinde önemli çalışmalara imza atarken, sokak hayvanlarının rehabilitesi için kurulan Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibinin çalışmaları her kesimin takdirini topladı.





Yıl içinde yapılan farklı çalışmalar kapsamında, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan, fırın, pastane ve gıda üretim yerleri denetimlerinde eksiklik tespit edilen işyerlerine idari para cezaları uygulanıp gerekli uyarılar yapılırken, vatandaşlardan gerek Darıca Belediyesi whats-app ihbar hattına gelen ve gerekse dilekçe yoluyla yapılan şikayetler değerlendirilerek, gerekli incelemeler yapılıp resmi işlemler uygulandı.

İlçede kurulan semt pazarlarında günlük rutin denetimler gerçekleştiren Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlığı için büyük önem arz eden okul kantinlerinin denetimi, okulların çevresinde bulunan işyerleri ile umuma mahsus yerlerin denetimi, kaçak yapıyla mücadele, ilçe genelindeki madde bağımlıların kullanımına müsait olan metruk binaların yıkımı, hurda araçların çekicilerle kaldırılması gibi halk sağlığı ve güvenliği için büyük önem taşıyan başarılı çalışmalara imza attı.

SOKAK HAYVANLARINA ÖZEL UYGULAMALAR