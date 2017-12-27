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Örnek Çalışmalara İmza Attı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yıl içinde önemli çalışmalara imza atarken, sokak hayvanlarının rehabilitesi için kurulan Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibinin çalışmaları her kesimin takdirini topladı.

Örnek Çalışmalara İmza Attı

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:46


Yıl içinde yapılan farklı çalışmalar kapsamında, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan, fırın, pastane ve gıda üretim yerleri denetimlerinde eksiklik tespit edilen işyerlerine idari para cezaları uygulanıp gerekli uyarılar yapılırken, vatandaşlardan gerek Darıca Belediyesi whats-app ihbar hattına gelen ve gerekse dilekçe yoluyla yapılan şikayetler değerlendirilerek, gerekli incelemeler yapılıp resmi işlemler uygulandı. 
İlçede  kurulan semt pazarlarında günlük rutin denetimler gerçekleştiren Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlığı için büyük önem arz eden okul kantinlerinin denetimi, okulların çevresinde bulunan işyerleri ile umuma mahsus yerlerin denetimi,  kaçak yapıyla mücadele, ilçe genelindeki madde bağımlıların kullanımına müsait olan metruk binaların yıkımı, hurda araçların çekicilerle kaldırılması gibi halk sağlığı ve güvenliği için büyük önem taşıyan başarılı çalışmalara imza attı.
SOKAK HAYVANLARINA ÖZEL UYGULAMALAR
Darıca Belediyesi’nin sokak hayvanlarının rehabilitesi ile ilgili çalışmaları çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulanan Hayvan Sağlığı ve Refahı  Ekibi yıl içinde örnek çalışmalara imza attı. Bu çerçevede ilçe sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçilebilmesi için Zabıta Müdürlüğü Ekipleri sokak hayvanlarının rehabilite merkezlerinde kısırlaştırılması, aşılarının yaptırılması ve kulak küpesi takılmak kaydıyla kontrol altında tutulmasını sağlarken, sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için ilçe genelindeki parklarda “kedi evi” olarak adlandırılan barınma kulübeleri kurarak, özellikle zorlu kış şartlarında hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi adına örnek çalışmalara imza attı.

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