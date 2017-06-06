Orta Doğu’da neler oluyor?

İSMAİL KAHRAMAN/ MAKALE





Aralarında Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen ve Libya’nın da bulunduğu Arap Ülkeleri, bir başka Arap Ülkesi olan ve üstelik Türkiye’nin de iyi ilişkileri çerisinde bulunduğu Katar'la tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu. Yaşanan bu gelişme Katar tarafından büyük tepki görürken Orta Doğu ve İslam coğrafyasında yeni gelişmelerin yaşanacağını da gösterdi. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamasından yakındığımız İslam Dünyası ve Orta Doğu Coğrafyası, ne yazık ki bir kere daha ayrı düştü.

Katar önemli bir ülke. Oldukça zengin, yer altı kaynakları da güçlü bir ülke. Türkiye ile Katar arasında ki ilişkiler zirve yapmış bir dönemde. İki ülke arasında ki ticari ve siyasi işbirliğini yanı sıra birçok Katarlı yatırımcı Türkiye’de önemli projelere imza atıyor, Türk İşadamlarını da her türlü kolaylığı sağlayarak ülkelerine yatırım yapmaya çağırıyorlardı. Ancak 7 Arap ülkesi, Katar’ı teröre destek vermekle, Batı’nın doğurup büyüttüğü ve Orta Doğu coğrafyasına başta olmak üzere insanlığın başına bela ettiği DAEŞ ile ilişkilendirerek ilişkilerini dondurdular. Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren batılı devletler, Süper güç ABD bir kez daha istediğini aldı diyebiliriz. DAEŞ’i besleyip büyüten bu ülkeler sözde terör örgütleriyle savaşıyor gibi gösterip, Milyarlarca dolar değerinde silah satarken, İslam dünyası da birbirine girmiş durumda. ABD, DAEŞ ile mücadele adı altında terör örgütü YPG-PYD’yi silahlandırıp Rakka operasyonunu başlatırken, bir terör örgütünü başka terör örgütüyle yok etmeye çalışıyor. Ne diyelim umarız, İslam Dünyası birlik olur ve batının oyunlarına gelmeden dostunu ve düşmanını tanır. Bu konuda yapılan haberleri sizinle paylaşıyorum:



KATARLI DİPLOMAT VE VATANDAŞLARA ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen ve Libya’nın da bulunduğu Arap Ülkeleri, Katar'la tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu. Arka arkaya yapılan açıklamalarda Katarlı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat, Katar vatandaşlarına ise 2 hafta süre verildi.

Bahreyn, Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararına gerekçe olarak "Doha yönetiminin içişlerine karışarak ülkedeki istikrarı ve güvenliği tehlikeye düşürmesini" gerekçe gösterdi.

Katar'ın "ülkedeki terörist aktiviteleri ve İran'la bağlantılı grupları" desteklediği öne sürüldü.

Katar'ın Yemen'e karşı oluşturulan askeri koalisyondan da çıkartıldığı duyuruldu. 4 ülkenin açıklaması sonrası Yemen'de Katar ile ilişkileri kesme karar aldığını açıkladı. Katar’la diplomatik ilişkilerini kesen son ülke Libya oldu. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen ve Libya'nın ardından Maldivler de Katar ile olan diplomatik ilişkini kestiğini duyurdu.



KATAR'DAN İLK TEPKİ

Katar Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın kendisi ile diplomatik ilişkileri kesmesine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Karardan üzüntü duyuyoruz. Körfez ülkelerinin Katar'la ilgili kararı gerekçesiz ve haksız bir karar. Katar'a karşı alınan bu karar geçersiz kalacaktır. Ortaya atılan iddialar gerçek dışı. Bu diplomatik kesinti, Katar vatandaşlarının hayatını etkilemeyecek" ifadelerine yer verdi.



ULUSLARARASI KOALİSYONDAN ÇIKARTILDI

Katar'ın, Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'de Husilere karşı oluşturulan Uluslararası Koalisyon'daki rolünün sona erdiği bildirildi.