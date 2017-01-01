Ortaköy'de terör saldırısı: 39 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde terör saldırısı gerçekleşti. İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısı hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "39 insanımız hayatını kaybetti." dedi.

Bakan Soylu hastanede tedavileri devam eden yaralılarla ilgili olarak, "01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı. Şu anda 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor, 4'ü ağır olarak bize bildirildi." ifadesini kullandı.

Soylu, saldırıyı gerçekleştiren teröristi yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu: 39 insanımız hayatını kaybetti

İlk açıklamayı Vali Şahin yaptı

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.