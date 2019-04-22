Okul Müdürü İsmail Ateş’in makam odasında ağırlayıp teşekkür ettiği üniversiteliler, öğrencileri bilişim alanında oldukça başarılı ve ilgili bulduklarını ifade ettiler. Günümüzün vazgeçilmezi haline gelen bilişim teknolojileri ve yazılım konularının önemine dikkat çekmek istediklerini kaydeden GTÜ’lü öğrenciler, velilere takviye kurs seçimlerinde bu alanı ihmal etmeyip seçmeyi önerdiklerini ifade ettiler.
Ortaokul Öğrencilerine Kodlama Dersi
GTÜ öğrencileri, Darıca 100. Yıl Atatürk Ortaokulu öğrencilerine Yazılım ve kullanım alanlarını anlattı, kodlamayı oyunlarla pekiştirmelerini sağladı.
Okul Müdürü İsmail Ateş’in makam odasında ağırlayıp teşekkür ettiği üniversiteliler, öğrencileri bilişim alanında oldukça başarılı ve ilgili bulduklarını ifade ettiler. Günümüzün vazgeçilmezi haline gelen bilişim teknolojileri ve yazılım konularının önemine dikkat çekmek istediklerini kaydeden GTÜ’lü öğrenciler, velilere takviye kurs seçimlerinde bu alanı ihmal etmeyip seçmeyi önerdiklerini ifade ettiler.