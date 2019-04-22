Ortaokul Öğrencilerine Kodlama Dersi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri ve GTÜ IEEE Öğrenci Topluluğu üyeleri Onur Küçük, Nilsu Güngör, Maide Ertürküner, Saliha Kansız, Serdil Anıl Ünlü ve Serhat Atılkan, ortaokul öğrencileriyle bir gün geçirerek önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler. Öğrencileri yazılım hakkında bilinçlendirmek ve bu konuda ilgili öğrencilerle bağ kurmak amacıyla Darıca 100. Yıl Atatürk Ortaokulu’na gelen üniversiteliler, öğrenci kardeşlerine son zamanlarda popüler olan yazılımın ne olduğu, yazılımın kullanıldığı alanları anlattı. Daha sonra kod yazarak oynanacak bir oyun ile anlatılanların pekiştirilmesini sağladı.

Okul Müdürü İsmail Ateş’in makam odasında ağırlayıp teşekkür ettiği üniversiteliler, öğrencileri bilişim alanında oldukça başarılı ve ilgili bulduklarını ifade ettiler. Günümüzün vazgeçilmezi haline gelen bilişim teknolojileri ve yazılım konularının önemine dikkat çekmek istediklerini kaydeden GTÜ’lü öğrenciler, velilere takviye kurs seçimlerinde bu alanı ihmal etmeyip seçmeyi önerdiklerini ifade ettiler.