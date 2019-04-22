banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ortaokul Öğrencilerine Kodlama Dersi

GTÜ öğrencileri, Darıca 100. Yıl Atatürk Ortaokulu öğrencilerine Yazılım ve kullanım alanlarını anlattı, kodlamayı oyunlarla pekiştirmelerini sağladı.

Ortaokul Öğrencilerine Kodlama Dersi

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:07

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri ve GTÜ IEEE Öğrenci Topluluğu üyeleri Onur Küçük, Nilsu Güngör, Maide Ertürküner, Saliha Kansız, Serdil Anıl Ünlü ve Serhat Atılkan, ortaokul öğrencileriyle bir gün geçirerek önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler. Öğrencileri yazılım hakkında bilinçlendirmek ve bu konuda ilgili öğrencilerle bağ kurmak amacıyla Darıca 100. Yıl Atatürk Ortaokulu’na gelen üniversiteliler, öğrenci kardeşlerine son zamanlarda popüler olan yazılımın ne olduğu, yazılımın kullanıldığı alanları anlattı. Daha sonra kod yazarak oynanacak bir oyun ile anlatılanların pekiştirilmesini sağladı.

Okul Müdürü İsmail Ateş’in makam odasında ağırlayıp teşekkür ettiği üniversiteliler, öğrencileri bilişim alanında oldukça başarılı ve ilgili bulduklarını ifade ettiler. Günümüzün vazgeçilmezi haline gelen bilişim teknolojileri ve yazılım konularının önemine dikkat çekmek istediklerini kaydeden GTÜ’lü öğrenciler, velilere takviye kurs seçimlerinde bu alanı ihmal etmeyip seçmeyi önerdiklerini ifade ettiler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Geleneksek Danslar İlgi ile İzlendi Geleneksek Danslar İlgi ile İzlendi
Dünya Çocukları Bilim Merkezi’ni Gezdi Dünya Çocukları Bilim Merkezi’ni Gezdi
MESS Olağan 47. Genel Kurulu MESS Olağan 47. Genel Kurulu
Başkan Şayir’den 23 Nisan Mesajı Başkan Şayir’den 23 Nisan Mesajı
Şehit Ailelerine Türk Bayrağı Şehit Ailelerine Türk Bayrağı
Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Geleneksek Danslar İlgi ile İzlendi
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali için ilimize gelen yabancı ülke...

Haberi Oku