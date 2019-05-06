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Oruçlar KO-MEK Hurması ile Açılacak

KO-MEK’in gönüllere taht kuran projesi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

Oruçlar KO-MEK Hurması ile Açılacak

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:28

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının en değerli sosyal projeleri arasında yer alan KO-MEK hurması bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.  (KO-MEK) Türk Mutfağı Kursiyerlerinin hazırladığı yemekler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. “KO-MEK Hurması” adı verilen proje çerçevesinde on iki ilçede kurs merkezlerinin etkileşim alanı içinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara iftar için yemek götürülecek. Proje sadece bundan ibaret olmayacak. Bu kapsamda evler ziyaret edilerek, Ramazan ayının ruhuna uygun yardımlaşma pekiştirilerek, aynı masada ve birlik beraberlik içinde oruç açmanın mutluluğu yaşanacak.

KO-MEK HURMASI ÇOK SEVİLDİ

Ramazan ayının ruhuna anlam katan proje geçen yıl hayata geçti. KO-MEK Hurması Projesi kapsamında KO-MEK kurs merkezlerinin Türk Mutfağı branşının bulunduğu bölgelerdeki ihtiyaç sahibi aileler belirlendi. Ramazan ayı boyunca bu ailelerle bağlantı kurularak müsait olmaları durumunda o hanede iftar yapılacak. Türk Mutfağı branşı usta öğreticisi ve kursiyerlerinin birlikte hazırladığı 3 çeşit (çorba, ana yemek, pilav, tatlı) yemekle iftara gidilecek. Yemek dışında gerekebilecek tüm malzemelerinde beraberinde götürülerek aileler evlerinde misafir edilecek.

RAMAZAN KOLİSİ GÖTÜRÜLECEK

Ramazan ayına anlam katacak olan “KO-MEK Hurması Projesi” sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Gidilecek ailelere ikram edilecek iftar yemeğinin yanı sıra Ramazan ayının sosyal yardımlaşma amacına uygun bir şekilde hazırlanan ramazan kolisi yardımı da yapılacak.

KO-MEK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN ADRESİ

KO-MEK, söz konusu anlamlı projesi ile verdiği eğitimlerin yanı sıra Ramazan ayında yardımlaşmayı, paylaşmayı, birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmaya katkı sunarken, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğunu da bir kez daha ortaya koyacak.

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