OSB Köprülü Kavşakları hizmete giriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çayırova ve TOSB arasındaki ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla temelini attığı ve kısa süre içinde yapımını tamamladığı köprülü kavşakların tanıtımı 26 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da düzenlenecek törenle yapılacak. Çayırova TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşakları’nın tanıtım programı Gebze OSB Otoban Gişeleri’nde düzenlenecek. Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde ulaşıma nefes aldıracak proje, aynı zamanda TEM Otoyolu üzerine yapılan ilk köprülü kavşak olma özelliğini de taşıyor.



BEKLENEN GÜN GELDİ

Temeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından atılan projede beklenen gün geldi. Bölgedeki sanayicilerin zaman kaybından doğan sorunlarını çözmek, vatandaşların da evlerine zamanında gitmesinin sağlamak amacıyla titizlikle planlanan ve hayata geçirilen projeyle çok önemli bir sorun daha giderilmiş olacak.



ULAŞIM MASTER PLANINDA VARDI

TEM Otoyolu’nun İstanbul yönünden gelen araçların, organize sanayi bölgelerine ve Çayırova Şekerpınar Mahallesi’ne bağlantısını ve yine bu bölgelerden çıkacak araçların TEM Otoyolu İstanbul yönüne bağlantısını sağlayacak köprülü kavşak, Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım master planının önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Hazırlık aşaması üç yıl süren ve en ince detaylarına kadar planlanan projenin inşaat aşaması ise 1,5 yıldan daha kısa sürede tamamlandı.



ULAŞIM NEFES ALDI

Ağır vasıta ve Organize Sanayi Bölgesi’ne giriş çıkış yapan araçların yoğun olduğu ve trafik sıkışıklığına neden olan bölgeye yapılacak köprülü kavşak ile ulaşım nefes alacak. Trafik ışıklarının da kaldırıldığı çalışmayla vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde Çayırova Şekerpınar Mahallesi’ne ve OSB’ye ulaşımı sağlanacak.



İHALE BEDELİ 20 MİLYON 820 BİN TL

Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. ile Gökyol Taah. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan projenin toplam ihale bedeli 20 milyon 820 bin TL olarak gerçekleşti. 21 Ekim 2015 tarihinde temeli atılan proje planlanan süre içinde tamamlandı.



3 ÜST GEÇİT, 2 ALT GEÇİT, 13 KUTU MENFEZ

6 bin 764 metre yolun yapıldığı üst geçit çalışmasında 308 bin 142 metreküp kazı, 31 bin 825 ton asfalt, 115 adet prefabrik kiriş imalatı, 14 bin 969 ton beton imalatı gerçekleştiridi. 2 bin 700 ton prefabrik kiriş imalatının yapılacağı önemli projede 2 bin 271 metre drenflex boru, bina işleri için çeşitli imalatlar, elektrik ve tesisat işleri yapılacak. Projede 3 adet üst geçit, 2 adet alt geçit, 13 adet kutu menfez imal edildi.