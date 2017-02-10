Osman Gazi Köprüsü için toplandılar

Kamu özel sektör ortaklığı idare binasında gerçekleşen toplantıya; Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ve Yalova Valisi Sayın Tuğba Yılmaz ile Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahim İnan, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Yalova İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. Mehmet Karadeniz, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Osman Yeşilöz ,Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Murat Gönenli, Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu ve Otoyol Yatırım ve İşletmeleri Genel Müdürü Hikmet Tuğlu katıldılar.