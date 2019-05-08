Osman Hamdi Bey'de Anlamlı Konferans

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gebze ilçesinde üzücü bir olay sonucunda hayatını kaybeden Müdür Başyardımcısı Necmettin Kuyucu anısına “Karakter Değerler ve Ahlak Eğitimi” konulu konferans Osman Hamdi Bey(OHB) Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Konferansı Değerler Eğitimi Uzmanı Prof. Dr. Kadir Ulusoy gerçekleştirdi.



“İLİMDEN UZAKLAŞIRSAK ESARETİ KABUL ETMİŞ OLURUZ”

Konferansta konuşan Prof. Dr. Kadir Ulusoy, sözlerine “Rahmetli öğretmenimiz Necmettin Kuyucu’nun mekânı cennet olsun. Allah sevenlerine sabır versin, eşinin ve çocuklarının yar ve yardımcısı olsun” diyerek başladı. Ulusoy sözlerine şöyle devam etti; “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum”, ‘İlim Çin’de de olsa alırız’ bakış açısından uzaklaşmamamız gerekiyor çünkü ilimden uzaklaşırsak tutsaklığı ve esareti kabul etmiş oluruz.







“OKULLARLA ŞİDDET BİRLİKTE ANILAMAZ”

İnsan yetiştirme düzeni içinde en temel kurum olan okullularımızda öğretimden ziyade öğrenilen olumlu, iyi ve pozitif bilgilerin davranışa dönüştürülmesi gerekiyor. Bilgi ile ahlak, bilgi ile vicdan birlikte hareket etmezse; bilgili ama ahlaksız, bilgili ama cani insanlar yetişmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Okullar ile şiddetin, kavganın ve olumsuz olayların birlikte anılmasını kabul etmiyoruz. Okullarda geleceğimize yön veren bilinçli, ahlaklı, karakterli ve bilgi ile değerleri yoğrulmuş gençler yetiştirmek zorundayız.”







“AİLELERDE TAŞIN ALTINA ELLERİNİ KOYMALI”

Sadece okullara ve öğretmenlere sorumluluğu yıkmakla eğitimin düzelemeyeceğini, başta ailelerin de taşın altına elini koyarak, öğretmene saygı ve çocuğunun sorumluluğu ile hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ulusoy, “Gençliği kaybedersek geleceğimizi kaybederiz. Gençliğimiz duyarsızlaşır ve değerlerinden uzaklaşırsa yarınlarımızı kaybederiz. Bu nedenle ailelerin, okulun ve çevrenin gayret ve çabalarla bizi ile topyekûn yapılan eğitim hamleleri, ileriye, doğruya ve güzele götürür” diyerek sözlerine son verdi. Konferans, çeşitli etkinlikler ve soru cevapla tamamlandı.