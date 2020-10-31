Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nün hemen yanında ve müthiş köprü manzarasına sahip olan sahil parkı küçük işler dışında tamamlandı. 2 bin 100 metrekare alan genişliğine sahip olan sahil parkı daha şimdiden vatandaşların cazibe merkezlerinden birisi haline geldi.

DİLOVASI İLÇESİNE İKİNCİ SAHİL PARKI

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hayata geçirdiği birbirinden güzel mesire alanlarından birisini de Dilovası ilçesine kazandırdı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü’nün hemen yanında muhteşem bir sahil parkı inşa edildi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından inşa edilen sahil parkında son olarak duvar boyamaları yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Tavşancıl sahil parkından sonra ikinci bir sahil parkı da Diliskelesi Mahallesinde vatandaşların hizmetine sunmuş olacak.

İMALATLAR TAMAMLANDI

Şimdiden bölge halkının ilgi odağı olan sahil parkında 90 metre uzunluğunda perde duvar, wc, mescit, toplantı salonu gibi bölümlerin 170 metrekare ahşap bina imalatı, kayık çekik yeri için yaklaşık bin metreye beton atılması tamamlandı. 160 metrekare balık tutma platformu ve 3 basamaklı amfi imalatı, 70 metre uzunluğunda iskele bağlantı yolu, 98 metrekare depo yeri ve depo yerinin hemen üzerinde çocuk oyun olanı da bitirilen işlerin arasında. 20 adet dekoratif aydınlatma direği, 40 adet renkli led aydınlatma armatürü, amfi basamaklarına 15 adet gömme spot ile dış mekân aydınlatması imalat ve işleri de tamamlanan işler arasında.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI

Çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi yapılarak 12 adet Çınar, 10 adet Dişbudak, 5 adet Gülibrişim, 12 adet Süs Elması ve 250 adet Alev Çalısının dikimi gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 4 adet Japon çatılı kamelya imalatı yapılırken alanın her zaman yeşil kalabilmesi için bin metrekare alana otomatik sulama sistemi kuruldu. Alana çim serimi, ferforje korkuluk, 45 takım çekek yerinin çalışmaları da tamamlandı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NÜN YANI BAŞINDA

2016 yılında hizmete vermeye başlayan Osmangazi Köprüsü, büyüklük bakımından dünyanın sayılı köprüleri arasında bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesi, mükemmel mimarisi ve manzarası bulunan Osmangazi Köprüsü’nün kuzey ayak kısmının doğu tarafında inşa edildi. Sahil parkının 7’den 77’ye her vatandaşın uğrak yeri olması bekleniyor.





