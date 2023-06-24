GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osmangazi Köprüsü'nde Trafik Durma Noktasına Geldi

Kurban Bayramını tatil beldelerinde veya ailesiyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa sebep oldu.

Osmangazi Köprüsü'nde Trafik Durma Noktasına Geldi

24 Haziran 2023 Cumartesi 16:19

 Kocaeli-Yalova Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü'nde durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.
9 günlük bayram tatilini bulunduğu şehirden farklı yerde geçirmek isteyen vatandaşlar, otoyol ve köprülerde yoğunluk oluşturdu. İstanbul ve çevre illerden Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücüler Kocaeli'de otoyol ve bağlantı yollarında trafiğe sebep oldu. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi Gebze mevki ve Kocaeli-Yalova Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsünde araçlar ilerlemekte zorluk çekerken trafik havadan görüntülendi. İstanbul istikameti ise boş kaldı. TEM Otoyolu Bekirdere Rampasında İzmit geçişinde ise beklenen trafik yoğunluğu oluşmadı.
Jandarma ve polis ekipleri bayram boyunca trafiğin aksamaması için karadan ve havadan çalışmalarına devam ediyor.


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Valiliğinin Aldığı Bayram Tedbirleri Kocaeli Valiliğinin Aldığı Bayram Tedbirleri
Dilovası Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı Dilovası Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: Bayram tatili yolunda kontak kapattılar Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: Bayram tatili yolunda...
Gebze'de Yangın Paniği, 10 Yolcu Tahliye Edildi Gebze'de Yangın Paniği, 10 Yolcu Tahliye Edildi
İtfaiye Alevlerin Arasına Daldı İtfaiye Alevlerin Arasına Daldı
İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemilere Bakın Ne Kadar Ceza Kesildi İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemilere Bakın Ne Kadar...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Kocaeli Valiliğinin Aldığı Bayram Tedbirleri
Kocaeli Valiliği tarafından Kurban Bayramı Tedbirleri yayınlandı

Haberi Oku