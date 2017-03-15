Osmangazi Köprüsü'nü yürüyerek geçtiler

Serüven Motosiklet ve Alternatif Araç Tutkunları Eğitim, Araştırma, Spor, Kültür Yardımlaşma ve Doğa Derneği üyesi bir grup, Cumhurbaşkanlığı külliyesinden başlattıkları “Kardeşlik için evet” yürüyüşü kapsamında Osmangazi Köprüsünden yürüyerek geçti

15 Temmuz hain darbe girişiminde cuntacıların hedeflerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığı önünde toplanan Serüven Motosiklet ve Alternatif Araç Tutkunları Eğitim, Araştırma, Spor, Kültür Yardımlaşma ve Doğa Derneği üyesi 3 kişi, kardeşlik için yürüyecekleri bin 71 kilometrelik yürüyüşün başlangıcını 22 Şubat saat 15.07’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden yapmıştı.

“Yolun yarısını Osmangazi Köprüsünü yürüyerek aşmış olduk”

Osmangazi Köprüsünü Kardeşlik için evet sloganı adı altında yürüyerek geçen aktivistler adına konuşma yapan Salim Gören, “Bu ülkede 15 Temmuz’da bir darbe girişimi yaşandı. Bilip bilmediğimiz bir çok darbe girişimi var, vesayet denilen bir gerçek var. Bu noktada insanın huzurunu doğanın huzuru olarak gördüğümüz için 16 Nisan’daki referandumda Serüven Derneği olarak insanlığın doğanın daha huzurlu daha barışça daha kardeşçe yaşayabilmesi için bunu bir fırsat olarak gördük ve evet diyerek bir bildiri yayınladık. Bu evet in daha üstünde kardeşlik olduğunu bildiğimiz için kardeşliğe evet diyerek bin 71 kilometrelik bir rota belirledik. Atalarımız 1071 tarihinde Anadolu’ya giriş yaptılar. Bizde bin 71 kilometrelik o rotaya verdiğimiz o anlamlı ifadeyle beraber Anadolu’ya hiç olmadığı kadar teneffüs etmiş girmiş ve bulunmuş olduk. Köy köy kasaba kasaba yürüyerek bisiklete dahi binmeden buraya kadar geldik. Yolun yarısını Osmagazi Köprüsünü yürüyerek aşmış olduk” dedi.

“Herkesi Pazar günü saat 15.07’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne bekliyoruz”

15 Temmuz Şehitler Köprüsüne doğru ilerlediklerini belirten Gören, “Önümüzde 3 günlük bir yol var. Burada tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için bir buluşma gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz’u unutan unutturmak isteyen tüm düşünce yapılarına karşı şiddetle yürüyeceğiz ve ayakta kalacağız. Milli iradenin yanında ki bu duruşumuzu gece gündüz soğuklar karşı yürüyen, milli iradenin yanında duran bu ekip 15 Temmuz’da da şehitlerimizi ve gazilerimizi selamlayarak gösterecek. Herkesi özellikle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu Yakasında bu Pazar saat 14’te bekliyoruz. 15.07’de basın açıklamamızı yaptıktan sonra da Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Bolu üzerinden tekrar başladığımız noktaya Cumhurbaşkanlığı Külliyesine varacağız. Ben bir 15 Temmuz gazisiyim. 15 Temmuz gecesini, 15 Temmuz gecesi saat 22’den 16 Temmuz 11’e kadar yaşamış birisiyim. Üzerimizde bombalar patladı. Kameralarımız çekti. O geceyi kimse bize tiyatro diye yutturmasın. 16 Temmuz sabahı üzerimize bomba bırakılan yerde karanfil bırakarak ant içtik. Asla ve asla bisiklete dahi binmeden yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz dikenli ayağını seven gelmesin dedik, işte ayağını sevmeyen arkadaşlar, işte ayağını sevmeyen serüven derneği” şeklide konuştu.

“Köprüden biz değil kardeşlik geçti”

Osmangazi Köprüsünden yürüyerek geçen ilk grup olduklarını söyleyen Gören, ”Biz kardeşliği istiyoruz. Referandum için söyledik ya evet ya da hayır. Böyle bir mesajı taşıyan aktivistlerin bu köprüden ilk kez geçecek olması bizi gururlandırdı. Çünkü buradan biz değil kardeşlik geçti. Buda bizim için yürüyüşümüz için en anlamlı ifadelerden birisi” ifadelerini kullandı.

“Seçilmiş Reisi Cumhura terörist muamelesi yapmak hiçbir ülkenin harcı olmamalı”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Hollanda'ya alınmamasını kınadıklarını belirten Gören, “Güya demokrasinin beşiği olan bir kıta var Avrupa. Sözüm ona ayrıcalıklı yapısı ile her zaman bu noktada demokrasinin beşiği değil, demokrasinin adeta bir arka kapısı olduğunu adeta ispatlamıştır. Düşünceler özgürdür. Başka birisinin düşüncesini işgal edene kadar. Biz hiç kimsenin düşüncesini işgal etmedik. Sayın bakanımız gidip düşüncelerini dünyanın istediği noktasında açıklayabilmeli. Hiçbir zaman bu ülkenin seçilmiş bir bakanına, seçilmiş vekiline, seçilmiş reisi cumhuruna terörist muamelesi yapmak hiçbir ülkenin harcı olmamalı. Malum Osmangazi burada. Atalarımız az ileride Bursa’da huzur içerisinde yatıyorlar. Bu ataların torunu olan bizlerde böyle bir uygulamaya, böyle bir haksızlığa, böyle bir vurdumduymazlığa, böyle bir demokrasi adı altında ki düşünce katline tepkimizi ortaya koyacağız. Dernek olarak Hollanda’yı kınadık” dedi. “Kardeşlik için evet yürüyüşü” sloganıyla yürüyerek Osmangazi Köprüsünden geçen grup İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne doğru yürümeye devam ediyor.