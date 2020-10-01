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Osmangazi Manzaralı Sahil Parkı Şekilleniyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nün hemen yanında ve müthiş köprü manzarasına sahip olan sahil parkı şekilleniyor. 2 bin 100 metrekare alan genişliğine sahip olan sahil parkı tamamlandığında vatandaşların cazibe merkezlerinden birisi olacak.

Osmangazi Manzaralı Sahil Parkı Şekilleniyor!

01 Ekim 2020 Perşembe 10:49

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi sahilinde ve Osmangazi Köprüsü’nün hemen yanında inşa edilen sahil parkı şekilleniyor

 
SAHİL PARKI MANZARASI GÖRÜLMEYE DEĞER

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hayata geçirdiği birbirinden güzel mesire alanlarından birisini de Dilovası ilçesine kazandırıyor. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü’nün hemen yanında muhteşem bir sahil parkı inşa ediliyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından inşası devam eden çalışmalar kapsamında sahil parkı şekillenmeye başladı        

 

BİRÇOK İMALAT TAMAMLANDI

Şimdiden bölge halkının ilgi odağı olan sahil parkında 90 metre uzunluğunda perde duvar, wc, mescit, toplantı salonu gibi bölümlerin 170 metrekare ahşap bina imalatı, kayık çekik yeri için yaklaşık bin metreye beton atılması tamamlandı. 160 metrekare balık tutma platformu ve 3 basamaklı amfi imalatı, 70 metre uzunluğunda iskele bağlantı yolu, 98 metrekare depo yeri ve depo yerinin hemen üzerinde çocuk oyun olanı da bitirilen işlerin arasında. 20 adet dekoratif aydınlatma direği, 40 adet renkli led aydınlatma armatürü, amfi basamaklarına 15 adet gömme spot ile dış mekân aydınlatması imalat ve işleri de tamamlandı.

 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ BİTMEK ÜZERE

Çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi yapılarak 12 adet Çınar, 10 adet dişbudak, 5 adet Gülibrişim, 12 adet Süs Elması ve 250 adet alev çalısının dikimi gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 4 adet Japon çatılı kamelya imalatı yapılırken alanın her zaman yeşil kalabilmesi için bin metrekare alana otomatik sulama sistemi kuruldu. Alana çim serimi, ferforje korkuluk, 45 takım çekek yeri ve diğer işlerin imalatı ise devam ediyor.

  

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NÜN YANI BAŞINDA
2016 yılında hizmete vermeye başlayan Osmangazi Köprüsü, büyüklük bakımından dünyanın sayılı köprüleri arasında bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesi, mükemmel mimarisi ve manzarası bulunan Osmangazi Köprüsü’nün kuzey ayak kısmının doğu tarafında inşa ediliyor. Sahil düzenlemesi bittikten sonra 7’den 77’ye her vatandaşın uğrak yeri olacak.

 

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