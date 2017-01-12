OSMANGAZİ’DE GEÇİŞLER ARTTI!

Önceki gün açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Köprü ve otoyollara yapılan fiyat artışlarıyla ilgili olarak şöyle konuştu: “1 Ocak’ta fiyatlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün fiyatı güncellendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde biz bazı yıllarda enflasyon oranında zam yaptık, bazı yıllarda masraflar yaptık. Bunlar fiyatlara giydirilemedi. Her iki köprüde de ciddi yenilemelere gittik. Yasal mevzuat da fiyatın yansıtılmasını öngörüyor. 4,75 olan ücret 7 lira oldu. Osmangazi Köprüsü de diğer otoyollar gibi olmakla birlikte İzmir’e kadar bu projeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlar Osmangazi Köprüsü’ne geldiklerinde para mı vereyim, körfezi mi dolaşayım algısı var. Köprü çok daha elverişli ve uygun, fiyatı da onun için düşürdük. Geçişler çok daha artsın diye fiyatı düşürdük. Fiyat ayarlaması sonrası yüzde Osmangazi Köprüsünde %30’luk bir artış var.”dedi.

Selçuk Esmer GECAL

