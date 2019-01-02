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Osmangazi’ye zam !

Osman Gazi Köprüsü’nün kış tarifesine yüzde 43 zam yapılarak otomobil ücreti 71 liradan 103 liraya çıktı.

Osmangazi'ye zam !

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:48

Osman Gazi Köprüsü’nün geçiş ücretine zam gelmesiyle birlikte gözler deniz taşımacılığına çevrildi. Köprüden 103 TL’ye geçiş yapan bir otomobil, İDO’nun kış tarifesine göre deniz taşımacılığıyla tek gidiş 55 TL, gidiş-dönüş ise 100 TL’ye geçiş yapıyor.

ESKİHİSAR DAHA UYGUN  

Köprü geçiş ücretine zam yapılması vatandaş tarafından tepki gösterilirken deniz taşımacılığındaki fiyatlar da merak konusu oldu. 2018 Aralık ayında büyük kış indirimi kampanyasıyla Eskihisar-Topçular hattında yüzde 40’lık indirime giden İDO, internet sitesinde 2019 tarifesini de yayınladı. Otomobil geçiş ücreti tek yön 55 TL iken, gidiş-dönüş ücreti 100 TL oldu. Araç sınıfları için belirlenen ücretlere göre, kamyonlardan tek yönde 105, gidiş-dönüşte 200 TL, tırlardan tek yönde 105, gidiş-dönüşte 200 TL, motosikletlerden ise tek yönde 20, gidiş-dönüşte 35 TL ücret alınıyor.


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