ÖSYM KOCAELİ SINAV KOORDİNASYON KURULUNUN 2020 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (ORTAÖĞRETİM) TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU

22 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak olan 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (ORTAÖĞRETİM) ile ilgili olarak ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon Kurulunca alınan tedbirler aşağıya çıkarılmıştır;





1. 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (Ortaöğretim) genel bilgileri ilişkin bilgiler;

SINAV ADI SINAV TARİH VE SAATİ SINAV SÜRESİ 2020 KPSS (ORTAÖĞRETİM) 22 Kasım 2020 Pazar Saat: 10.15 130 dk.

2. 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (Ortaöğretim) aday ve bina sayılarına ilişkin bilgiler;

BAŞVURAN ADAY SAYISI

ENGELLİ SAYISI BİNA SAYISI İZMİT-BAŞİSKELE-KARTEPE-DERİNCE 8 455 16 51 GÖLCÜK 2 501 3 16 KARAMÜRSEL 537 1 7 KÖRFEZ 2 196 4 12 GEBZE 7 512 9 43 TOPLAM 21 201 33 129

3. 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (Ortaöğretim) engelli binalarına ilişkin bilgiler;

ENGELLİ SINAV BİNASI İZMİT-BAŞİSKELE-KARTEPE-DERİNCE ATATÜRK ORTAOKULU GÖLCÜK ADNAN MENDERES İMAM HATİP LİSESİ KARAMÜRSEL KARAMÜRSEL AKÇAKOCA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KÖRFEZ KÖRFEZ HEDİSE EVYAP İLKOKULU GEBZE GEBZE KROMAN ÇELİK İLKOKULU

4. Adayların sınavın yapılacağı binalara girebilmeleri için yanlarında; aday şifreleri ile internetten kendilerinin edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Fotoğraflı, imzalı-mühürlü veya barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi veya Süresi Geçerli Pasaportu/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Pembe-Mavi Kart bulundurmaları gerekmektedir. T.C. Nüfus Cüzdanında, T.C. Kimlik Numarası ile fotoğraf bulunmalı ve fotoğrafın üzerinde soğuk damga basılı olmalıdır. T.C. Nüfus Cüzdanı elle veya daktilo ile sonradan doldurulmuş olmamalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınava girmek için gerekli belgeler yanında olmayan adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır .

5. T.C. Nüfus Cüzdanı ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı dışındaki kimlik bilgilerinin bulunduğu belgeler (sürücü belgesi, öğretim elemanı, öğretmen, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmez.

6. 22.10.2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince düzenlenen kimlik belgeleri; Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Sadece Suriye uyruklular için) ve Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi sınava giriş için geçerli olan kimlik belgesi olarak kabul edilir.

7. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen sadece Çin Halk Cumhuriyeti Uyruklu Uygur Türkleri için Uzun Dönem İkamet İzni Belgesi/İnsani İkamet İzni Belgesi sınava giriş için geçerli olan kimlik belgesi olarak kabul edilir.

8. Tüm görevliler (hizmetliler dâhil) ile adayları elle ve/veya aynı zamanda ÖSYM tarafından temin edilen ses modu açık olan el dedektörü ile üst kontrollerini/aramalarını yaparak sınav binasına alınacak;

v Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), banka/kredi kartı v.b. kartlarla,

v Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinası vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü elektronik/mekanik cihaz,

v Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

v Her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla,

v Yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç) ve diğer tüketim maddeleriyle sınav binalarına girmelerine kesinlikle izin verilmeyecektir.

Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olan adaylar, sınavın başvuru kılavuzunda belirtilen süreler içinde sağlık kurulu raporunu ÖSYM Başkanlığına vermiş ve raporu ÖSYM Başkanlığınca kabul edilmiş ise Sınava Giriş belgelerinde yazılı ilaç, gıda ve cihazlarla engelli binalarında ya da YSYM binalarında sınava girebilirler.

9. Adaylar ve sınav görevlileri kağıt para ve metal para ile sınav binasına girebileceklerdir.

10. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri, yüz siperlikleri, eldivenleri ve yanlarında getirecekleri el dezenfektanı ile de sınav binasına (el dedektörü ile aranarak) alınacaktır.

11. Sınav binası girişinde, adayların/görevlilerin sınav binalarına sosyal mesafe kurallına göre sıra oluşturulması, sırası ile ellerine dezenfektan uygulanması, maske ve dezenfektan mendil dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca her bir adaya bir adet maske ve bir adet dezenfektan mendil verilecektir.

12. Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir buçuk saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

13. Adayların sınav binasına alınma işlemi saat 10.00’a kadar devam edecektir. Bu saatten sonra gelen hiçbir aday, sınav binasına kesinlikle alınmayacak ve sınav binasının kapısı girişlere kapatılacaktır.

14. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav binası bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimseyi alınmayacaktır.

15. Aşağıda açık adresleri verilen İzmit / Gölcük / Körfez / Karamürsel / Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğü 22 Kasım 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak olup, Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı olmayan / kaybeden adaylar, “2020 KPSS (Ortaöğretim) Sınav Giriş Belgesi” ve güncel bir fotoğrafı ile bu ilçe nüfus müdürlüğüne başvurduğunda “Geçici Kimlik Belgesi” alabilecektir.

İLÇE

ADRESİ TELEFON İZMİT İzmit Kaymakamlığı Yenişehir Mahallesi Ova Sokak No:38 PK:41050 İZMİT/KOCAELİ 0262 321 53 26 GEBZE Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi No:94 41400 GEBZE/KOCAELİ 0262 646 46 00 GÖLCÜK Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi NO:5 K:3 PK:41650 GÖLCÜK/KOCAELİ 0262 414 40 49 KARAMÜRSEL Hükümet Konağı 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi No:21/4 Kat:4 41500 Karamürsel / KOCAELİ 0262 452 13 05 KÖRFEZ Hacı Osman Mahallesi Hızır Reis Caddesi No:132/A PK:41800 KÖRFEZ/KOCAELİ 0262 528 79 72

16. Sınav Giriş Belgesi yanlarında olmayan adaylar, ilgili belgelerini sınav günlerinde Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi ÖSYM Bürosundan ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat Z13 numaralı odadan alabileceklerdir.

17. Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından her bir aday için temin edilecektir.

18. Hiçbir aday salon tutanağında belirtilen süre dolmadan binadan çıkamaz. Bu konuda BSS ile Bina Güvenlik görevlileri gerekli önlemleri alır. Bu süre dolmadan binadan çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınav süresinin salon tutanağında belirtilen zamandan önce salondan çıkmak zorunda olan adaylar salona tekrar geri alınmaz (engelli salonları hariç). Salondan çıkan aday, bir salon görevlisi tarafından Bina Sınav Sorumlusu odasına götürülür ve izin verilen çıkış süresine kadar orada bekletilir.

19. Sınavın güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; sınav yapılacak binaların yakınında kurulacak pazarlarda ilgili belediyeler tarafından gürültünün ve sesli satışın önlenmesi ve pazar girişlerine gürültü yapılmaması ve sessiz olunması hususunda afiş ve tabelaların asılması sağlanacaktır. Araçların klakson çalmalarına, araç konvoyları oluşturulmasına ve inşaat-yol çalışması yapılmasına izin verilmeyecek ve bu konuda ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

Tüm adaylara başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon Kurulu