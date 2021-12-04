Otizm Sınıfında İlk Ders





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Zihinsel Engelliler Beceri Geliştirme ve Spor Kulübü Derneği’nin birlikte projelendirdiği otizm sınıfında ilk gün heyecanı yaşandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılan sınıfın ilk dersine Başkan Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın katılarak çocuklarla vakit geçirdi. Proje, 0-6 yaş aralığında otizm tanısı konulmuş özel gereksinimli bireylere ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilmesini hedefliyor.

BAŞKAN EŞLERİ KATILDI

Özel çocuklar için yapılan sınıflardaki ilk ders gününe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün eşi Öznur Özlü, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in eşi Nurcan Şayir, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç ve İzmit Zihinsel Engelliler Beceri Geliştirme ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhittin Erkaya katıldı

BEKLENEN EĞİTİM

Son yıllarda hızlı artış gösteren otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocuklar, İzmit’te faaliyet gösteren merkezde bekledikleri eğitime kavuşacak. 0-6 yaş aralığındaki bireylere alanında uzman eğitmenler tarafından akademik destek alınarak ileri eğitim teknikleriyle hizmet verilecek. Uzmanlar tarafından gerekli eğitim materyalleri ile donatılarak hazırlanan sınıflar özel gereksinimli çocukların zihinsel, psiko-sosyal gelişimlerini sağlayacak biçimde dizayn edildi.

SINIRLI SAYIDA ÖĞRENCİ İLE BAŞLADI

Çalışmalar ilk etapta sınırlı sayıda öğrenci ile başlayacak ve alanında uzman okul öncesi ve özel eğitim öğretmenlerinin desteği ile sürdürülecek. Okul öncesi otizm eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler yapılacak ölçüm ve testler doğrultusunda merkezde mevcut diğer hizmetler yanında fizyoterapi ve duyu bütünleme çalışmalarından da faydalanacak.

EBEVEYNLER DE DESTEKLENECEK

Bireysel eğitimin yanında çocukların sosyalleşmesi açısından 4’er kişilik sınıflarda grup eğitimleri de verilecek. Ayrıca bütüncül destek kapsamında ebeveynler de çeşitli eğitim programları ile desteklenecek.

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI EĞİTİMİ

Merkezde otizm tanılı bireyler için açılan özel eğitim sınıfları yanında dil ve konuşma bozuklukları eğitim sınıfı da açıldı. Alan mezunu tecrübeli eğitmenler tarafından dil ve konuşma bozuklukları eğitimleri verilmeye başlandı.