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Otizm Spor ve Yaşam Evi İçin Süreç Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

- İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yahya Kaptan Mahallesi’nde faaliyete geçecek olan Otizm Spor ve Yaşam Evi için süreç değerlendirme toplantısı yapıldı.

Otizm Spor ve Yaşam Evi İçin Süreç Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

23 Mart 2023 Perşembe 18:21

 
 
 
 - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yahya Kaptan Mahallesi’nde faaliyete geçecek olan Otizm Spor ve Yaşam Evi için süreç değerlendirme toplantısı yapıldı.   
  İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçecek olan Otizm Spor ve Yaşam Evi için süreç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Otizm Spor ve Yaşam Evi, 3 - 25 yaş aralığındaki otizmli bireylerin gelişimine katkı sağlamak, spor becerisi ve motor becerisini geliştirmek, bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek ve aynı zamanda otizmli bireylerin yakınlarını desteklemek, bilinçlendirmek, sosyal yaşama dahil etmek ve ailelerin sorumluluklarına destek olmak maksadıyla çalışmalarda bulunacak.  
  Süreç değerlendirme toplantısı; İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, KOÇDER  (Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği), Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı sonrasında katılımcılar ile birlikte Otizm Spor ve Yaşam Evi gezilerek fikir alışverişleri yapıldı. 






                                  


İHA
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