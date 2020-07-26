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Otobüs terminali bayrama hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde tüm hazırlıklarını tamamlandı

Otobüs terminali bayrama hazır

26 Temmuz 2020 Pazar 14:46

KORONAYA ÖZEL BRİFİNG

Kurban bayramı öncesinde oluşabilecek tüm olasılıklar konusunda Terminal Müdürlüğünce brifing yapıldı. Gerçekleştirilen brifing sonucuda yoğunluktan oluşabilecek tüm detaylar tek tek görüşüldü. Toplantıda öne çıkan başlıklar temizlik, güvenlik, giriş çıkış sirkülasyonu ve otopark yoğunluğu oldu.

 

EN ÜST SEVİYEDE DEZENFEKTE

Gerçekleşen toplantıda hijyen ön plana çıkarıldı. UlaşımPark temizlik ekipleri tarafından terminal gün boyu düzenli olarak baştan aşağıya dezenfekte ediliyor.  Otopark, yolcu bekleme alanları, dış banklar, x-ray cihazları ve yolcuların temas ettiği tüm noktalar her gün düzenli periyotlarda temizleniyor. 24 saat temizlik gerçekleştirilen Otogarda yolcuların sağlığı ön planda tutuluyor. Girişte tüm kapılarda ateş ölçümü de yapılarak ateşin yüksek olması durumunda kişi içeri alınmayarak sağlık kuruluşuyla iletişime geçiliyor.

 

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor. Terminalin Bayram yoğunluğu göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirleri artırıldı. 69 kamera ile hizmet veren terminalde, toplam 35 güvenlik çalışanı bulundurularak adeta atılan her adım izleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile de ortak çalışılan otogar güvenlik çalışanları, gerek kaçak pişmaniye satıcılarının gerekse kaçak ulaşım sağlamaya çalışanları önleyecek.

 



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